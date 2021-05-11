Bursa Filistin için tek yürek

İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçu dünyanın ana gündem maddelerinden biri haline gelse de henüz yavan kınama mesajlarının ötesine geçilemedi. Türkiye’nin her köşesinde İsrail’e tepki eylemleri düzenlenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kudüs ve Gazze'deki katliamı durdurmak için diplomasi trafiği başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Ürdün Kralı 2. Abdullah, ardından da Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için birlikte çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye, İsrail zulmüne son vermek için Dışişleri nezdinde de görüşmelere başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki bakan, Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çıkarılmasını kınadı ve Müslümanlar için kutsal olan ramazanda durumun kötüleşmesine yol açacak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Tophane’deki saat kulesini Filistin Bayrağı’nın renkleriyle ışıklandırdı

Filistin halkına yönelik insanlık suçunun son bölmesi için devletin zirvesi uluslararası alanda temaslarını sürdürürken, Türkiye’nin her köşesinde de İsrail’in uygulamaları lanetleyen gösteriler düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa halkının Filistinlilerle tük yürek olduğunu göstermek için Tophane’deki saat kulesini Filistin Bayrağı’nın renkleriyle ışıklandırdı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal medya hesaplarından yaptığı, “Bursa; #MescidiAksa’daki, Filistin’deki Müslüman kardeşlerine dua ediyor… Ya Kahhar, gazabın işgalci terör devleti #İsrail’in üzerine olsun” açıklamasıyla İsrail’e tepkisini dile getirdi.