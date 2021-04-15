Bursa'da cam tüp içinde ele geçirildi: Nükleer sanayide kullanılıyor

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye sokulan nükleer sanayi ve tıp endüstrisinde kullanılan elementin Bursa'daki bir alıcıya satılacağını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, maddeyi satmak isteyen şüphelilere ait otomobili Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler bir süre devam eden kovalamacanın ardından yakalandı.
Araçta yapılan aramalarda, gizli bir bölmede cam tüp içinde 256 gram ağırlığında "Sezyum 137"olduğu değerlendirilen madde yakalandı.
Olay yerine gelen AFAD ekipleri de maddeyi inceledi.
Ekipler, otomobilde bulunan A.K, F.K, S.Ç.A. ve A.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden A.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre zanlıların yurtdışından temin ettikleri maddeyi karayoluyla Türkiye’ye soktukları tespit edilirken, radyoaktif maddeyi satmak için iki milyon dolar talep ettikleri öğrenildi.
Sezyum 137 nedir?
Nükleer silah yapımında kullanılıyor. Sezyum 137 elementinin insanlar için hayati tehlikeye sokacak zararları ve yan etkileri olmasına karşın, bilim dünyası açısından da oldukça tercih edilen bir elementtir. Maddenin nükleer silah sanayii, nükleer silah yapımı ve tıp endüstrisinde kullanılıyor. Bu kimyasal elementin nükleer alanda kullanılan en önemli kimyasallardan biri olarak nitelendirildiği, radyoaktif olması açısından büyük tedbirler gerektiren bir element olma özelliği gösterdiği, yalnızca devlet kontrolünde üretilebileceği belirlendi. Jandarma ekiplerinin başvurduğu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile yapılan görüşmede, ele geçirilen maddenin radyoaktif ve yasaklı olduğu bildirdi.
10 mg bina yıkıyor
Sezyum 137’nin 10 miligramının bile patlayıcı haline getirilmesi durumunda büyük bir binada geniş çaplı hasara neden olabileceği belirtiliyor.