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Gündem Piyasa değeri 3 milyon Yurt dışından getirilen araçları parçalayıp, kazalı araçlarla birleştiriyorlarmış
BURSA

Bursa haber: Piyasa değeri 3 milyon, yurt dışından getirilen araçları parçalayıp, kazalı araçlarla birleştiriyorlarmış

Piyasa değeri 3 milyon: Yurt dışından getirilen araçları parçalayıp, kazalı araçlarla birleştiriyorlarmış

Bursa'da yurt dışından Türkiye'ye sokulan lüks araçların parçalarını kaza yapan başka araçlara taktıkları iddia edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda yaklaşık 3 milyon lira değerinde lüks araç ve parçaları ele geçirildi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Bursa haber: Piyasa değeri 3 milyon, yurt dışından getirilen araçları parçalayıp, kazalı araçlarla birleştiriyorlarmış
Ekipler, iş yerinde yurt dışından getirilen çok sayıda lüks araca ait farklı parçalar, bu parçaların birleştirildiği 2 lüks araç, çok sayıda parçalanmış araç iskeleti ele geçirildi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesinde M.A.’ya ait oto tamircisinde, Bulgaristan ve Gürcistan’dan ucuza satın alınarak yurda getirilen lüks araçların parçalandığı, bunların kaza yapan araçlarla birleştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

DHA

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde yurt dışından getirilen çok sayıda lüks araca ait farklı parçalar, bu parçaların birleştirildiği 2 lüks araç, çok sayıda parçalanmış araç iskeleti ele geçirildi.

DHA

Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon olan araç ve parçalara el konulurken, iş yeri sahibi M.A. ile B.S. ve Ö.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Piyasa değeri 3 milyon: Yurt dışından kaçak getirilen araç parçaları ele geçirildi
FOTOĞRAF 6
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından merkez Nilüfer İlçesinde faaliyet gösteren, M.A. tarafından işletilen iş yerine baskın düzenlendi.
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Baskın sonucu, Bulgaristan ve Gürcistan ülkelerinden getirilen araçların tamamen veya kısmen parçalanarak parçalarının yurt içinde kaza yapan araçlara aktarıldığı, yurt dışından getirilen bazı araçların ise kesilerek yurt içinde kaza yapan araçlarla birleştirilerek kaçakçılık suçu işlendiği tespit edildi.
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İş yerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri toplamda 3 milyon lirayı bulan, yurt dışından getirilen araçların parçaları ile yapılmış lüks binek araç, yurt dışından getirilmiş ve parçaları sökülerek başka araca aktarılmış gümrük kaçağı lüks binek aracın iskelet kısmı ve aksamları, yurt dışından getirilen araçların parçaları ile yapılmış lüks SUV araç, yurt dışından getirilmiş ve parçaları sökülerek başka araca aktarılmış gümrük kaçağı lüks SUV aracın iskelet kısmı ve aksamları, 2 adet lüks araç motoru, 2 adet lüks araç şanzımanı ele geçirildi.
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Emniyete getirilen, M.A. , B.S. ve Ö.S.'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Piyasa değeri 3 milyon: Yurt dışından kaçak getirilen araç parçaları ele geçirildi
Bursa'da yapılan operasyonda, Bulgaristan ve Gürcistan'dan kaçak yollara ülkeye sokulan ve burada satılan ve piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan çok sayıda araç parçası ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


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