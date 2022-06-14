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Yıldırımlı miniklerin mezuniyet heyecanı

Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşte eğitim gören 19 çocuk bu yıl mezun oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bursa haber: Yıldırımlı miniklerin mezuniyet heyecanı ​
Mezuniyet töreninde minikler hünerlerini sergiledi.

Yıldırım Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşte eğitim gören 19 çocuk bu yıl mezun oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde minikler hünerlerini sergiledi. Hizmet önceliklerinin gençler ve çocuklardan oluştuğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “3 yıl boyunca kreşimizde eğitim gören 19 yavrumuzu mezun ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşatan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah kreşimizdeki kazanımlarını, bundan sonra daha ileriye taşıyacaklar” dedi.

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