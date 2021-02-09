50 metrelik çatıyı iki sokak öteye uçurdu

Olay; merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenol Şentürk sokak üzerinde 5 katlı binanın çatısı 70 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle uçtu. Rüzgarın etkisiyle uçan çatı Vatan caddesi’ne düştü.
70 kilometre hızla esen rüzgar çatıyı 2 sokak öteye uçurdu
Gürültünün etkisiyle sokağa dökülen vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler geniş güvenlik kapsamı alırken, itfaiye düşen çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı.
70 kilometre hızla esen rüzgar çatıyı 2 sokak öteye uçurdu.
FİLM GİBİ İZLEDİLER
Uçan çatı elektrik direğinin tellerini de koparırken cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Sokağa dökülen vatandaşlara polis ekipleri sık sık evlerine geçmeleri için uyarıda bulundu.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çatı yol üstünden kaldırılırken, trafik yeniden normale döndü.
Sokağa dökülen vatandaşlara polis ekipleri sık sık evlerine geçmeleri için uyarıda bulundu.
Bina sahibi Mustafa Dilek, ’’Bir anda yerimden fırladım çatı ters takla attı, elektrik telini kopardı. Bayağı korktum ellerim filan titredi. Çatıdaydım o sırada çay içiyordum. Vidalar yerinden kopmaya başladı fırtına ile o sırada kapanarak yüzümü korudum. Bir anda rüzgar geldi rahat 50 metre çatıyı 2 sokak arkaya uçurdu.'' dedi.
Bina sahibi Mustafa Dilek
Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.
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Zeytinburnu'nda şiddetli lodos nedeniyle beş katlı bir binanın çatısı uçtu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan caddede park halindeki araçların üzerine düşen çatı dört otomobili kullanılamaz hale getirdi.
Olay saat 22.30 sıralarında Veliefendi Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Şiddetli lodos nedeniyle beş katlı bir binanın çatısı yerinden koparak caddeye uçtu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddenin boş olması olası bir faciayı önledi.
Yerinden koparak caddede park halindeki araçların üzerine düşen çatı dört otomobili kullanılamaz hale getirdi. Büyük bir gürültü ile yerinden koparak caddeye uçan çatıyı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği caddeyi her iki yönden şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı.
Bu sırada itfaiye ekipleri çatıdan koparak beş katlı binaya asılı kalan ve büyük bir tehlike arz eden parçayı da keserek aşağı düşürdü.
Üzerine çatının düşmesi ile kullanılamaz hale gelen dört otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildikten sonra yerinden koparak caddeye uçan çatı iş makinaları yardımı ile kaldırıldı. Ardından cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.
Lodostan dolayı çatısı uçan binada oturan Muallim Bıyık yaşananlarla ilgili olarak; “Lodos oldu, çatı önce sallandı, biz deprem oluyor sandık.
Sonra pat, küt diye bir ses geldi. Olduğu yere düşünce biz çatı olduğunu anladık. Birkaç tane araba vardı, pert oldu gibi bir şey oldu. Yani Allah beterinden korumuş, cana geleceğine mala gelsin. Yaralı şükür yok şeklinde konuştu.
Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1025 ve 1045 Sokak'ta bulunan iki farklı binanın balkonundan ve çatısında parçalar park halindeki araçların üzerine düştü. Olay nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1025 ve 1045 Sokak'ta bulunan iki farklı binanın balkonundan ve çatısında parçalar park halindeki araçların üzerine düştü. Olay nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1025 ve 1045 Sokak'ta bulunan iki farklı binanın balkonundan ve çatısında parçalar park halindeki araçların üzerine düştü. Olay nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
Bakırköy'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kırılan ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Bir otomobilde hasar meydana gelirken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kaldırıldı.
Olay saat 00.30 sıralarında Ataköy 5. Kısım'da meydana geldi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı bir ağaç koparak park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri park halindeki otomobillerin üzerine devrilen ağacı hızar yardımıyla parçalara ayırarak kaldırdı. Olayda bir otomobilde hasar meydana geldi.
İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 584 Sokak'ta çatı otomobillerin üzerine uçtu. Çatının üzerine düştüğü otomobillerde hasar oluştu. Çatının askıda kalan kısmı nedeniyle olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri önlem aldı. Çatının askıda kalan bölümüde bir süre sonra büyük bir gürültüyle sokağa düştü
İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 584 Sokak'ta çatı otomobillerin üzerine uçtu. Çatının üzerine düştüğü otomobillerde hasar oluştu. Çatının askıda kalan kısmı nedeniyle olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri önlem aldı. Çatının askıda kalan bölümüde bir süre sonra büyük bir gürültüyle sokağa düştü
Esenler’de birçok apartmanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatlılar park halinde olan araçların üstüne düştü. Bir çatının düşüşü ve aracın kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenler’de birçok apartmanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatlılar park halinde olan araçların üstüne düştü. Bir çatının düşüşü ve aracın kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenler’de birçok apartmanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatlılar park halinde olan araçların üstüne düştü. Bir çatının düşüşü ve aracın kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenler’de birçok apartmanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatlılar park halinde olan araçların üstüne düştü. Bir çatının düşüşü ve aracın kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenler’de birçok apartmanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatlılar park halinde olan araçların üstüne düştü. Bir çatının düşüşü ve aracın kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu araçlar kullanılamaz hale geldi!
Şiddetli rüzgar ve fırtına İstanbul'da çok sayıda evin çatısını uçurdu, ağaçları devirdi, balkonları çökertti. Çatısı uçan bir binanın sakinleri deprem olduğunu zannederken, yaşanan hadiseler sonrası çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi.
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Cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısı, etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle yanında bulunan binanın üzerine uçtu.
Olayı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bilirdi. İhbar üzerine adrese tedbir amaçlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, binanın üzerine asılı kalan çatının sallanması sebebiyle düşme tehlikesine karşı caddeyi trafiğe kapattı, bölgeye yayaların girmesini de engelledi.
Ekipler, caddede pak halinde bulunan araçların, bulunduğu yerden kaldırılması için megafonla uyarılarda bulundu.
Daha sonra bölgeye çağrılan vinç yardımı ile düşme tehlikesi bulunan çatı, binaya sabitlendi.
Fırtına çatıyı uçurdu: Diğer binanın üstünde saatlerce durdu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına neticesine, bir binanın çatısı başka bir binanın üzerine uçtu. Saatlerce binanın üzerinde asılı kalan çatı, vinç yardımıyla sabitlendi.