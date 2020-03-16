Bu koyunlardan almak için 6 ay sıra beklemeniz gerekiyor.

”Bu işletmemiz 2017 yılında özel kurulmuş bir işletmedir. İngiltere’den etçi ırklardan olan Hampshire ve Suffolk’lardan damızlık seçilip getirilmiş bir işletmedir. İşletmemizde 400’e yakın anaç koyunumuz var. Programlı bir şekilde üreme faaliyetlerini yürütmekteyiz. Ülkemizin 81 iline damızlık ithal etmekte ve melezlemeler yapmaktayız. Taleplere yetişemediğimiz için müşterilerimize 6 ay sonrasına gün vermekteyiz. İşletmemiz 365 gün düzenli kontrol edilmekte, aşıları ve programları düzenli yapılmaktadır.”