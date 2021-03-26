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Bursa haberleri: ​Bursa’nın enerjisi doğadan​

Bursa’nın enerjisi doğadan

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yeşil kimliğinden uzaklaşan Bursa’nın yeniden ‘Yeşil Bursa’ olarak anılması amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı noktasında da önemli bir mesafe kat etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa haberleri: ​Bursa’nın enerjisi doğadan​
Büyükşehir Belediyesi ve TEK Enerji işbirliğinde 30 Bursaray istasyonunun çatısına yıllık yaklaşık 2 megavat kapasiteli santral kurulacak.

Küresel ısınmanın yol açtığı sonuçlar bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemi giderek artan sorunlar arasında yer alırken, iklim değişiklikleri, hava, su ve toprak kirliliği gibi çevresel kirlilikler sadece ülkelerin iç problemi değil dünyanın ortak sorunu haline geldi. İstanbul’un ardından en fazla sanayi ihracatının gerçekleştiği Bursa da sanayileşmeye paralel olarak kirlilikten nasibini alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bir taraftan çevre yatırımlarına ağırlık verirken diğer taraftan enerji ihtiyacını da rüzgar, su ve güneş gibi doğal kaynaklardan karşılamaya başladı.

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ENERJİ DEPOSU

Enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedefiyle daha önce BUSKİ’ye ait arıtma tesisleri ve su depolarının üzerine yerleştirilen güneş panelleri ile elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerji Santrali (GES) projelerine şimdi de kent içindeki metro duraklarını ekledi. Büyükşehir Belediyesi ve TEK Enerji işbirliğinde 30 Bursaray istasyonunun çatısına yıllık yaklaşık 2 megavat kapasiteli santral kurulacak. Toplam 30 metro istasyonunun çatı ve üst örtülerini kapsayan proje kapsamında Acemler Bursaspor ile Organize Sanayi İstasyonlarındaki uygulamalar tamamlanırken, kalan istasyonlar da kısa sürede enerji istasyonuna dönüşecek. Masraflarının yüklenici firma tarafından ödeneceği sistem 10 yıl sonra tamamen Burulaş’a devredilecek.

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HES’LER TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

Büyükşehir Belediyesi, bunların yanında BUSKİ’nin Doğancı Barajı’ndan gelen suların Dobruca Arıtma Tesisleri’nde arıtıldıktan sonra aktarıldığı su depoları girişine HES’ler kurarak Türkiye’ye örnek bir model oluşturdu. Kente su getiren ana isale hatları içerisinde akan suyun gücünden faydalanarak elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi, yine BUSKİ’ye ait arıtma tesisleri ile su depolarının üzerine konuşlandırdığı GES yatırımları ile güneşten elektrik üretimi başladı.

BAŞKAN AKTAŞ: ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, enerji, sağlık, ulaşım ve haberleşme gibi yaşamsal ihtiyaçların karşılanmasında kaynakların verimli kullanımının hayati önem taşıdığını söyledi. Türkiye’nin cari açık nedenlerinden birinin de enerji olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Enerjide tam bağımsızlık için şehirlerimizin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var. Bursa olarak bu konuda çok önemli adımlar atıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak güneş enerjisi, hidroelektrik ve rüzgar santralleri gibi farklı alternatifleri şehrimize uygulayıp, yenilenebilir enerji noktasında kurumsal adımlar atıyoruz. Metro istasyonlarına uyguladığımız güneş enerji santralleri ile istasyonlarda kullanılan iç tüketimin yüzde 47’sini güneşten karşılamış olacağız. İki istasyondaki uygulama tamamlandı. İnşallah kalan istasyonları da kısa sürede tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

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