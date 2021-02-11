Gündem Cebimde diş ilacı var dedi uyuşturucu çıktı
BURSA

Bursa haberleri: 'Cebimde diş ilacı var' dedi uyuşturucu çıktı

'Cebimde diş ilacı var' dedi uyuşturucu çıktı

Bursa’da kısıtlama saatlerinde bekçilerden kaçamayacağını anlayınca otomobilinde uyuma numarası yapan Mehmet Y. (29) yakalanınca dişi ağrıdığı için hastaneye gittiğini iddia etti. Dişi ağrıdığı için sokağa çıktığını ve cebinde ilaç bulunduğunu söyleyen Mehmet Y.'nin üzerinden sentetik uyuşturucu çıktı. Kısıtlamayı ihlal etmekten 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan şüpheli, uyuşturucu bulundurması nedeniyle de gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Dişi ağrıdığı için sokağa çıktığını ve cebinde ilaç bulunduğunu söyleyen Mehmet Y.'nin üzerinden sentetik uyuşturucu çıktı.
Dişi ağrıdığı için sokağa çıktığını ve cebinde ilaç bulunduğunu söyleyen Mehmet Y.'nin üzerinden sentetik uyuşturucu çıktı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ahmetpaşa Mahallesi, Fahri Korutürk Caddesi’nde meydana geldi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan bekçi ekipleri, 16 DD 370 plakalı park halindeki otomobilinde yüksek seste müzik dinleyen Mehmet Y.’yi uyarmak için yanına gitti.

Bekçilerin kendisine doğru geldiğini gören Mehmet Y. gözlerini kapatarak uyuma numarası yaptı. Durumu fark eden bekçilere Mehmet Y.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak otomobilden inmesini istedi. Bunun üzerine şüpheli dişinin ağrıdığı için gittiği hastaneden geldiğini iddia etti.

Dişi ağrıdığı için sokağa çıktığını ve cebinde ilaç bulunduğunu söyleyen Mehmet Y.'nin üzerinden sentetik uyuşturucu çıktı.

'BAK CEBİME DİŞ İLACI VAR' DEDİ UYUŞTURUCU ÇIKTI

Basın mensuplarının "Sokağa neden çıktın?" sorusuna da "Sana mı soracağım. Dişim ağrıyor, bak cebime diş ilacı var" diyerek tepki gösteren Mehmet Y.’nin yapılan üst aramasında cebinden sentetik uyuşturucu madde çıktı.

Dişi ağrıdığı için sokağa çıktığını ve cebinde ilaç bulunduğunu söyleyen Mehmet Y.'nin üzerinden sentetik uyuşturucu çıktı.

Ayrıca otomobilinde yapılan aramada uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan aparat ele geçirildi. Kısıtlamayı ihlal etmekten 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanan Mehmet Y.'ye, uyuşturucu bulundurması nedeniyle de gözaltına alındı.

Polisin üzerine sürüp kaçtı yakalanınca tehdit etti: Sizin yanınıza bırakmayacağım
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Olay, saat 03.30 sıralarında Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi.
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ddiaya göre sürücü Muammer Bilik, kullandığı 34 BD 5714 plakalı otomobiliyle, Şile Otoyolu üzerinde denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymadı. Bilik, otomobilini görevli polis memurunun üzerine sürerek kaçtı.
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Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Bir yandan kaçan otomobili kovalayan polis, bir yandan da çevredeki bütün yolları kapatarak tedbir aldı.
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Polisten daha fazla kaçamayacağını anlayan sürücü Alemdağ Caddesi üzerinde arabasını park etti.
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am bu sırada arkasından gelen polis ekibi zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Yanında bulunan ve isminin Hanife olduğu öğrenilen kadın ile birlikte polise uzun süre direndi. Yapılan kontrolde sürücü belgesinin olmadığı ve 0.95 promil alkollü olduğu anlaşılan Muammer Bilik otomobili kendisinin kullanmadığını iddia ederek polise direndi.
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Polisten kaçmadığını iddia eden Bilik, “İftira atıyorlar, ben niye polisten kaçayım? Otelden rezervasyon yapmışım niye kaçayım. Elmalıkent'ten otoyola bağlanıp buraya geldim. Arabamı arıyorlar sözde polisten kaçmışım. Benim her zaman görevli memura şeyim tam, sıkıntı yok şeklinde konuştu. Bu sırada isminin Hanife olduğu öğrenilen kadın olayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına bağırarak küfür etti. Otomobil içinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Uzun süre polise direnen ve zorluk çıkaran sürücü Muammer Bilik gözaltına alındı. Kelepçe takılarak polis otosuna bindirilen Bilik, yapılan ölçümde 0,95 promil alkollü olduğu anlaşıldı.
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Sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Ayrıca 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı toplam 6 bin 938 lira idari para cezası uygulandı.
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Gözaltına alınan şahsın polis memurlarına, Sizin yanınıza bırakmayacağım, sizi mahkemeye vereceğim dediği görüldü.
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Polisin üzerine sürüp kaçtı yakalanınca tehdit etti: Sizin yanınıza bırakmayacağım
Ümraniye'de polisin dur ihtarına durmayarak kaçan sürücü uzun bir kovalamacanın ardından yakalandı. Yakalanan şahıs video çekmeye çalışarak polislere, "Sizin yanınıza bırakmayacağım, sizi mahkemeye vereceğim" diyerek tehdit etti.


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