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BURSA

Bursa haberleri: Yolda yürürken tarihi madeni para buldu

Yolda yürürken tarihi madeni para buldu: Hangi döneme ait olduğu tespit edilecek

Bursa'nın İznik ilçesi yaşayan Rıdvan Karataş (30), yolda yürüdüğü sırada, üzerinde 'Nikaia' yazısı ve kadın figürü bulunan tarihi madeni para buldu. Madeni para, incelenmek üzere İznik Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Bulunan madeni paranın hangi döneme ait oluğu tespit edilecek.
Bulunan madeni paranın hangi döneme ait oluğu tespit edilecek.

İznik'te yaşayan Rıdvan Karataş, tarihi Roma antik tiyatrosu önünden geçtiği sırada, yerde duran parlak cismi fark etti.

12 asırlık madeni para bulundu
HAYAT
12 asırlık madeni para bulundu

Yerden cismi alan Karataş, üzerinde 'Nikaia' yazısı ve kadın figüru bulunan cismin, madeni para olduğunu düşünerek durumu yetkililere bildirdi.

Rıdvan Karataş, bulduğu madeni parayı yetkililere teslim etti.

Hangi döneme ait olduğu tespit edilecek

Bölgeye gelen İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri, milattan önce 400'lü yıllara ait olduğu tahmin edilen madeni parayı, incelemek üzere İznik Müzesi'ne götürdü. Madeni para, burada arkeologlar tarafından incelenerek, hangi döneme ait olduğu tespit edilecek.

4 dilde basılan tarihteki tek para
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4 dilde basılan tarihteki tek para

Karataş, ''Roma tiyatrosu önünde yürüdüğüm esnada, yerde duran parlak cismi fark ettim. Elime aldığımda, madeni para olduğunu anladığım şey ikiye ayrıldı. Çevremdekilere gösterdiğimde çok şaşırdılar. Üzerine kraliçe Nikaia'nın resmi işlenmiş ve adı yazıyor. Parayı, müze müdürlüğü yetkililerine teslim ettik'' dedi.

Madeni paranın üzerinde kraliçe Nikaia'nın resmi işlenmiş.
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