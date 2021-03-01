Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Bursa'daki olay, cuma günü merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce havalanarak takla atan sonra yere düşen kadın, bir süre sonra da ayağa kalktı.

Kaza anı kameralar tarafından görüntülendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan ve kimliği öğrenilemeyen kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA Kaza anı kameralar tarafından görüntülendi.

KAZA ANI KAMERADA

Bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaza anı anbean kaydedildi.

DHA Kaza anı kameralar tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, kadının bir kamyonetin arkasından yola çıktığı sırada otomobilin çarptığı ve ardından da takla atarak yere düştüğü anlar yansıdı.