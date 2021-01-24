Gündem Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
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Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa’da ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi İHA
Bursa'da sağanak uyarısı.
Bursa'da sağanak uyarısı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada;
"Bursa’da Pazartesi gece 02.00’dan 23.00’a kadar sürecek fırtına, Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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