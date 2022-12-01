Bursa İzmir yolunda sis sebebiyle zincirleme kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi

Diyarbakır'daki tarihi camiler FPV Dron ile görüntülendi

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki 'İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi' kabul edilen tarihi Ulu Cami ile Hz. Süleyman Camisi ve Fatih Paşa Camisi (Kurşunlu), FPV dron ile görüntülendi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Diyarbakır'da gezi rotalarının başında tarihi camiler bulunuyor. Kentin Sur ilçesinde tarihten izler taşıyan ve mimarisiyle ziyaretçilerini etkileyen Ulucami, Hz. Süleyman ve Kurşunlu camileri, FPV dron ile görüntülendi.