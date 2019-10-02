Bursa'nın Gemlik ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı makam odasında silahla rehin alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkan yardımcısını odasında rehin alan şüpheli, gözaltına alındı.

Daha önce belediyede çalıştığı öğrenilen Sinan B'nin, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün odasına girmesinin ardından aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada binadaki bazı kişiler kapıyı açmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Bu sırada Sinan B, kurusıkı olduğu değerlendirilen tabancasıyla Serintürk ve odadaki diğer kişileri rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Belediye binasına giren polisleri fark eden Sinan B, önce Serintürk'ü, daha sonra ise diğer kişileri bırakıp polise teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.