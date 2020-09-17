Bursa son dakika haberleri: ​​El Nusra terör örgütünün emiri Bursa'da yakalandı El Nusra terör örgütünün emiri Bursa'da paketlendi: Evinde örgütsel materyaller ele geçirildi Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonla El Nusra terör örgütünün emiri olan 37 yaşındaki S.E. yakalandı. S.E.'nin yakalandığı evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi.

Haber Merkezi 17 Eylül 2020, 11:30 Son Güncelleme: 17 Eylül 2020, 11:31 DHA