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Gündem El Nusra terör örgütünün emiri Bursada paketlendi Evinde örgütsel materyaller ele geçirildi
BURSA

Bursa son dakika haberleri: ​​El Nusra terör örgütünün emiri Bursa'da yakalandı

El Nusra terör örgütünün emiri Bursa'da paketlendi: Evinde örgütsel materyaller ele geçirildi

Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonla El Nusra terör örgütünün emiri olan 37 yaşındaki S.E. yakalandı. S.E.'nin yakalandığı evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Bursa'da, El Nusra terör örgütünün emiri S.E. yakalandı.
Bursa'da, El Nusra terör örgütünün emiri S.E. yakalandı.

Bursa'da, terör örgütü El Nusra'nın Suriye'nin İdlib kenti emirlerinden S.E. (37), jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Yurda yasa dışı yollardan girdiği saptanan S.E.'nin yakalandığı evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi.

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TERÖR ÖRGÜTÜNDE EMİRLİK YAPTIĞI BELİRLENDİ

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013-2018 yılları arasında Suriye'nin İdlib bölgesinde, El Nusra terör örgütünde 'emir'lik yaptığı öğrenilen S.E.'yi takibe aldı.

DHA
Bursa'da, El Nusra terör örgütünün emiri S.E. yakalandı.

  • Yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girip, Bursa'ya geldiği öğrenilen S.E.'nin kaldığı ev, fiziki ve teknik takip ile tespit edildi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, dün gece eve operasyon düzenleyerek, S.E'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E., ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

İHA
Bursa'da, El Nusra terör örgütünün emiri S.E. yakalandı.

İHA

İHA
Bursa'da, El Nusra terör örgütünün emiri S.E. yakalandı.

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