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BURSA

Bursa’da 35 saattir kendisinden haber alınamayan genç aranıyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve yaklaşık 35 saattir haber alınamayan 35 yaşındaki Caner Kurt, arama kurtarma ekipleri tarafından aranıyor.

Haber Merkezi İHA
Ekipler, 35 saattir haber alınamayan Caner Kurt’u bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 35 saattir haber alınamayan Caner Kurt’u bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde bir fabrikada çalışan ve 5 mart tarihinde 16 AKH 186 plakalı otomobiliyle fabrikadan ayrılan Caner Kurt (35)bir daha evine gitmedi.

Caner Kurt’tan bir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Durum üzerine çalışma başlatan ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, Kurt’a ait otomobilin son olarak Demirci Mahallesi yakınlarında olduğunu belirledi.

Vatandaşların aracı ormanlık alanda gördüğü iddiaları üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, NAK, ANDA ve Polis ekiplerinden oluşan 68 kişilik ekip, Demirci Mahallesi, Atlas Köy Mahallesi ve Bayraktepe bölgelerindeki ormanlık alanda arama çalışmaları başlattı.

İHA
AFAD, NAK, ANDA ve Polis ekiplerinden oluşan 68 kişilik ekip seferber oldu.

Ekipler, 35 saattir haber alınamayan Caner Kurt’u bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Konuya ilişkin konuşan Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan, gazetecilere, kayıp kişiye ait otomobili en son bölgedeki iki avcının gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekiplere bilgi verdiklerini belirten Doğan, "Otomobili başka bir aracın takip ettiğini görmüşler. Arama kurtarma ekipleri bu doğrultuda çalışma yapıyor. Bölge çok sıkıntılı. Bir sürü alternatif yol var. Bu saatte ve karanlıkta bulunabilmesi çok güç. İnşallah bulunur." ifadelerini kullandı.

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