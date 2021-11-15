Bursa'da acı olay: Nefes borusuna leblebi kaçan kadın hayatını kaybetti

Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Gülçiçek Sokak’ta meydana geldi. Şenel Alptekin evinin oturma odasında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Nefes borusuna leblebi kaçan Alptekin bir anda yere düşerek bayıldı.
Şenel Alptekin’in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şenel Alptekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi hastane morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Emine Aksoy’dan, 7 Kasım Pazar günü sabah saat 11.00 sıralarında oğlu Osman Aksoy ile birlikte mantar toplamak amacıyla evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.
Kaybolduğu Ercek Dağı’nın 4,5 gün boyunca didik didik aranmasına rağmen bulunamayan ve artık ümitlerin tükendiği Emine Aksoy, arama kurtarma çalışmalarını haberleştirmek için bölgeye giden İHA Denizli muhabiri Hüseyin Yılmaz ve TRT muhabiri Murat Demirbilek tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.
Yaşlı kadının hayatını kaybettiğini düşünerek ölüm haberinin anonsunu çekmeye başlayan gazeteciler, yaklaştıkları kadının bir anda doğrulmasıyla büyük bir şok yaşadı. Korku ve sevinci bir anda yaşayan gazeteciler, ot yiyerek yaşama tutunan yaşlı kadınına ilk müdahaleyi yaptı. Günler sonra birilerinin kendine ulaşmasından dolayı duygusal anlar yaşayan yaşlı kadın, çektiği acı ve yorgunluğuna rağmen güçlükle de olsa başından geçenleri anlatmaya gayret etti. Aksoy’a su ve yiyecek ikram eden gazeteciler, ekiplere de haber vererek düşme sonucu kolu kırılan ve yüzünde zedelenmeler oluşan yaşlı kadının hastaneye sevkini sağladı.
Umutların tükendiği anda annelerinden gelen müjdeli haberle dağa koşan Mehmet Ali ve Osman Aksoy, yaşadıkları mutluluk karşısında gözyaşlarına hakim olmadı. Annesini birlikte çıktıkları dağda kaybeden Osman Aksoy, sevincini annesini bulan gazetecilere sarılarak yaşadı. “Güzel anam biz öldük öldük dirildik. Neden beni bırakıp gittin” diye gözyaşı döken Osman Aksoy, “Allah’ıma binlerce kez şükürler olsun. Allah’ım bize yardım etti, size de etsin inşallah. Mutlu olun inşallah. Ölünceye kadar irtibatı kesmeyelim” diyerek yaşadığı sevindi ifade etti.
4,5 gün devam eden ve onlarca kişinin katıldığı armalara rağmen annesi bulunamayınca cinayetten şüphe ettiklerini kaydeden Mehmet Ali Aksoy da, “Mutluyuz, çok mutluyuz. Devletimizden, milletimizden, herkesten Allah razı olsun. Annemizi bulmak size nasip oldu. Biz artık ölüsünü arıyorduk. Artık sağ diye umut etmiyorduk. Birisi öldürdü, aldı atıp gitti bir yere diye düşünüyordum” diye konuştu.
Yaptığı bu haberi ömrü boyunca unutamayacağını ifade eden İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz ise, yaşadıklarını şöyle anlattı:<br><br>\"Emine teyzeyi sağ salim bulduğumuz için çok mutluyum. Köyde herkes ölmüş olabileceğini konuluyordu. Ormanlık alanda aşağıya doğru inerken, teyzeyi hareketsiz bir şekilde gördük. Ölü olduğunu düşünerek, işimiz gereği çekim yapmaya başladık. Yanına yaklaştığımız anda teyze ‘Allah’ diyerek doğrulunca biz de şaşırıp korktuk. Daha sonra sevinçten teyzeye sarıldık. Su ve yiyecek ikram ettik. Ekiplere haber verdik ve onlar gelinceye kadar yanından ayrılmadık. Onu sağ olarak bulduğumuz için çok mutluyum.\"
Ölüm haberine giden gazeteciler şoke oldu: Öldü sanılan yaşlı kadın birden doğruldu
Denizli'de oğluyla birlikte mantar topladığı sırada dağda kaybolan 78 yaşındaki Emine Aksoy, 100 saat sonra sağ olarak bulundu. Kadının yerde yattığını gören gazeteciler, acı bir haber için gittikleri olay yerinde hayatlarının en güzel haberini yaptı.
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Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerine ekmek almak için evinden çıkan 66 yaşındaki Ahmet Sürer’i çevredeki vatandaşlar kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Sürer’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Acılı haberi alır almaz olay yerine gelen aile üyeleri ise fenalık geçirdi.
Olay yeri inceleme ve savcının incelemelerinin ardından Sürer’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, görgü şahitleri ifadelerinde adamın bir anlık dengesini kaybederek yere düştüğünü, yanında kimseyi görmediklerini söylediği öğrenildi.
Denizli'de inanılmaz ölüm: Ekmek almaya gitti, evine geri dönemedi
Denizli'de sabah saatlerinde ekmek almak için evden çıkan yaşlı adamı, yoldan geçen vatandaşlar kanlar içerisinde yerde buldu.