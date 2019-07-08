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Bursa'da elektrik kesintisi: Bursa'da elektrik ne zaman gelecek?

Bursa'da elektrik verilmeye başladı

Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arızanın giderildiği bölgelere enerji verilmeye başlandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kesintinin, TEİAŞ'a ait Büyük Trafo Merkezi'nde meydana gelen büyük mekanik arıza nedeniyle gerçekleştiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından, kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlanılmış ve arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlanılmış olup, iki saat içerisinde de il genelinde elektrik verilmeye başlanılacaktır. "

Bursaray'da seferler durdu

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise TEİAŞ'a ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza dolayısıyla Bursaray'da seferlerin durduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kesinti sırasında seyir halinde olan vagonlardaki yolcular sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, vatandaşların ulaşımda bir sorun yaşamaması nedeniyle Bursaray güzergahında ulaşım otobüslerle sağlanıyor."

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