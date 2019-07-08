Bursa'da elektrik verilmeye başladı

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kesintinin, TEİAŞ'a ait Büyük Trafo Merkezi'nde meydana gelen büyük mekanik arıza nedeniyle gerçekleştiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerin arızaya müdahalesinin ardından, kopan iletkenin kaldırılabilmesi için çalışmalara başlanılmış ve arızadan izole edilen bölgelere enerji verilmeye başlanılmış olup, iki saat içerisinde de il genelinde elektrik verilmeye başlanılacaktır. "

Bursaray'da seferler durdu

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise TEİAŞ'a ait, Bursa'yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arıza dolayısıyla Bursaray'da seferlerin durduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kesinti sırasında seyir halinde olan vagonlardaki yolcular sorunsuz bir şekilde tahliye edilirken, vatandaşların ulaşımda bir sorun yaşamaması nedeniyle Bursaray güzergahında ulaşım otobüslerle sağlanıyor."