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Bursa'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, yasa dışı kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Bursada izinsiz kazı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Bursa yerel haberleri
Alanda yapılan aramalarda jeneratör, delici kırıcı matkap, caraskal, kazma, kürek, balyoz, metrelerce elektrik kablosu ve yaşam malzemeleri ele geçirilmişti.

İznik Jandarma Komutanlığı ekiplerince, izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla suçüstü yakalanan E.K. (39), K.D. (51), B.K. (21), S.E. (28), K.İ. (31), H.Z. (24), H.Z. (20), A.Z. (23) ve A.Z'nin (25) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve K.D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Derbent Mahallesi Papazkayası mevkisinde izinsiz kazı yaptığını tespit etmiş, E.K, K.D, B.K, S.E, K.İ, H.Z, H.Z, A.Z. ve A.Z'yi suçüstü yakalamıştı.

Alanda yapılan aramalarda jeneratör, delici kırıcı matkap, caraskal, kazma, kürek, balyoz, metrelerce elektrik kablosu ve yaşam malzemeleri ele geçirilmişti.

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