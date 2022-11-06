Bursa'da izinsiz kazı yapan 2 şüpheli tutuklandı

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Yola çıkacak İstanbullular dikkat: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 44.’sü düzenlenen İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatıldı.