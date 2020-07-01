Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bursada maske uygulaması Polisler kurala uymayanlara hem ceza kesti hem de maske verdi
BURSA TÜRKİYE

Bursa'da maske uygulaması: Polisler kurala uymayanlara hem ceza kesti hem de maske verdi

Bursa'da maske uygulaması: Polisler kurala uymayanlara hem ceza kesti hem de maske verdi

Bursa Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda şehir genelinde maske takmak mecburi hale gelirken, şehrin bir çok noktasında bu kurala uymayanlara polis ve bekçiler 900 lira ceza kesiyor.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri, şehrin bir çok noktasında uygulama yaptı.
Polis ekipleri, şehrin bir çok noktasında uygulama yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi de maske uygulamasının yapıldığı ilçeler arasında yer alıyor. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor. Maske takmayanlar hakkında tutanak tutuluyor.
Yapılan denetimlerle birlikte ilçe genelinde ana caddelerde maske takma oranı yükselirken, yeni moda ise çene altı maske oldu.

İHA
Ekipler maskesiz gezilmemesi konusunda uyarıda bulunurken şahsın maske takmaktan bunaldığını, bundan dolayı biraz hava almak için çıkardığını söyledi.

İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
KORONAVİRÜS
İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Ekipler maskesini doğru takmayanları uyararak takmalarını sağlıyor. Maskesiz sokağa çıkanlara ise 900 lira idari işlem yapılarak tutanak tutuluyor. Milli İrade Meydanı’nda yapılan denetimlerde maske takmayan bir vatandaşa neden maskesiz olduğu sorulduğunda ise alışkanlık hale getiremediğini söylemesi dikkat çekti.

İHA
Polis ve bekçiler 24 saat İnegöl’de maske denetimlerini çevik kuvvet ekipleriyle birlikte gerçekleştiriyor.

Sağlık Bakanı Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı: Kentte manzara değişmedi
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı: Kentte manzara değişmedi

Bir başkası ise elinde maske ile gezerken, polis ekiplerinin uyarısı üzerine ağzına taktı. Ekipler maskesiz gezilmemesi konusunda uyarıda bulunurken şahsın maske takmaktan bunaldığını, bundan dolayı biraz hava almak için çıkardığını söyledi.

Polis ve bekçiler 24 saat İnegöl’de maske denetimlerini çevik kuvvet ekipleriyle birlikte gerçekleştiriyor. Maskesi olmadığı için işlem yapılanlara da maske verilerek halk sağlığının korunması amaçlanıyor.

Abone Ol Google News
Düğün yapacaklar elini hızlı tutmalı

Düğün yapacaklar elini hızlı tutmalı

​Koronavirüste 'ikinci dalga' endişesi altın fiyatlarını yükseltiyor.
Burası Türkiye

Burası Türkiye

​Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler.
Askerine postal bulamayan Yunan Savunma Bakan Yardımcısı: Türkiye karşısında ordumuz mükemmel

​Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, teknede toplam 55 göçmen olduğu tahmin ediliyor.
LGBT devşirecek çocuk arıyor

LGBT devşirecek çocuk arıyor

Hedef artık çocuklar: İsviçre'deki okul ilk adımdı...
Ayasofya'nın tılsımları

Ayasofya'nın tılsımları

​Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor...

​Kiracıları ilgilendiren 5 kritik düzenleme.

Erdoğan'ın talimatı ile dev uçak hareket etti.

Trenin üzerine çıkıp gerilim hattına dokundu.

​19 kişi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

​DEAŞ adına savaşan 5 Suriyeli gözaltına alındı.

Ayasofya'da secde ettiğimizde an başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir.

"Asker uğurlaması" adı altında sosyal mesafe katliamı yapıldı.

​Türk şirketleriyle parça üretimi konusunda yeni karar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ruhani ve Putin ile görüşecek.
Sığınacağı ülke bile belirlendi!

Sığınacağı ülke bile belirlendi!

​Katil Esed ve Suriye'nin geleceği hakkında flaş iddia...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.