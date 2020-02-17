Bursa'da off road magandaları tarlaya zarar verdi: Tarlasına gidince bu şekilleri gördü

Mustafakemalpaşa'nın Yalıntaş Mahallesi ile sanayi arasındaki yol üzerinde bulunan Mustafa Tokcalar’a ait tarım alanında, off road yapmak isteyen kişi ya da kişiler, tarlada maddi zarara neden oldu.

Tarım alanında off road yapan magandalar maddi hasara sebep oldu.

Sabah tarlasına gittiğinde durumu fark eden ve büyük üzüntü yaşayan Tokcalar, durum ile ilgili yaptığı değerlendirmede sadece zevk için böyle bir zarar veren kişilere tepki gösterdi.

Tarım alanında off road yapan magandalar maddi hasara sebep oldu.

Tarlasında yonca ekili olduğunu anlatan Tokcalar, mevcut zararın maddi olarak ölçülemeyeceğini ve manevi olarak durumun çok daha ağır olduğunu ifade etti.

Tokcalar, durum ile ilgili yaptığı değerlendirmede sadece zevk için böyle bir zarar veren kişilere tepki gösterdi.

Sürecin takipçisi olacağını da ifade eden Tokcalar, bu tabloya neden olanların bulunmasını bekliyor.