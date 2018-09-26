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Son dakika: Bursa'da doğalgaz patlaması

Bursa'da doğalgaz patlaması: 7 yaralı

Bursa'da bir binada yaşanan doğalgaz patlamasının sonucu yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bursa Valisi Küçük, patlamada ölen ya da ağır yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Binadaki patlamanın ardından çıkan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Binadaki patlamanın ardından çıkan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, patlama sesi şehir merkezinde birçok noktadan duyuldu.

Maksem Mahallesi Maksem Caddesi üzerinde 5 katlı bir binada saat 16.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken 5 katlı bina ile çevre binalarda büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. 112 ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Patlama sonrası binadaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Patlama sesi şehrin farklı noktalarından duyuldu

  • Polis ekipleri caddeyi iki taraflı olarak trafiğe kapatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bursagaz, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından patlamanın kesin sebebinin belli olacağı öğrenildi.
  • Patlama sesinin Bursa şehir merkezinden birçok noktada duyulduğu öğrenildi.
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