Bursa'da doğalgaz patlaması: 7 yaralı

Binadaki patlamanın ardından çıkan yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, patlama sesi şehir merkezinde birçok noktadan duyuldu.

Maksem Mahallesi Maksem Caddesi üzerinde 5 katlı bir binada saat 16.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken 5 katlı bina ile çevre binalarda büyük çapta hasar meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. 112 ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Patlama sonrası binadaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Patlama sesi şehrin farklı noktalarından duyuldu