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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Bursa'da üst aramasında uyuşturucu çıkan A.C. ile onun ifadesi üzerine bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 624 gram metamfetamin, 176 gram kubar esrar ve 2 bin 210 captagon hap ele geçirildi.

15:58 - 11/01/2024 Perşembe
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Bursa'da üst aramasında uyuşturucu çıkan A.C. ile onun ifadesi üzerine bir eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 624 gram metamfetamin, 176 gram kubar esrar ve 2 bin 210 captagon hap ele geçirildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, dün Altıparmak Mahallesi Çömlekçi Sokak'ta şüphelendikleri A.C.'nin (21) üst aramasında 2 gram metamfetamin ele geçirdi. A.C.'nin ifadesi doğrultusunda şüphelinin uyuşturucuyu aldığı sokaktaki eve operasyon düzenlendi. M.C. (23) ile D.N.E. (22) isimli kadın gözaltına alınırken, yapılan aramada satışa hazır şeffaf poşetlere sarılı halde 624 gram metamfetamin, 176 gram kubar esrar, 5 gram esrar, 2 bin 210 captagon hap, kapsül şeklinde sarılı 12 adet 300 miligram galara, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 103 bin 60 TL nakit para ele geçirildi. 3 şüpheli emniyete götürülürken, uyuşturucu ile paraya el konuldu edinilen bilgilere göre soruşturma devam ediyor.





#Bursa
#Operasyon
#Uyuşturucu
19 saat önce
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