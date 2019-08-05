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Bursa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi’nde saat 11.00 gibi ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başlandı. Rüzgarın etkisiyle 6 farklı noktada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Civar illerin yanı sıra Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde konuşlu bulunan 9 arazöz ve söndürme ekibi, 1 adet 12 tonluk su tankeri ve 1 adet dozer de Orhaneli’ne gönderildi. Öğlen saatlerinde giden 4 ekibin ardından, yangının yayılması sonucu 5 ekip daha yola çıkarıldı.

Saat 11.00 sıralarında 5 ayrı noktada başlayan orman yangınına helikopterler de müdahale etti.

Bursa Valisi'nden açıklama: Soğutma çalışmaları sürüyor

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ildeki orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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