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KASTAMONU

Bütün köy panik içinde: Evlerine giremiyorlar

Havaların ısındığı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bazı köylerde yılan paniği yaşanıyor. Her gün yılan gördüklerini söyleyen vatandaşlar tehlike yüzünden evlerinde de rahat edemiyor.

Haber Merkezi IHA
Yılan giren evde her yer didik didik aranıyor.
Yılan giren evde her yer didik didik aranıyor.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde havanın ısınmasıyla birlikte bazı kırsal mahallelerde ve ilçe merkezine yakın köylerde yılan paniği yaşanıyor.

İlçedeki kırsal mahallelerde hemen her gün yılan gördüklerini söyleyen vatandaşlar, yılanların zehirli olma tehlikesine karşı ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını belirtti. Tosya’da daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılan gördüklerini söyleyen çiftçiler, zehirli ve tehlikeli oldukları şüphesi ile sürekli itfaiye ekiplerine ihbarda bulunduklarını ifade etti.

Son olarak ilçenin Çaykapı köyünde yaşanan yılan vakası köylüleri tedirgin etti. Muhittin Çiçek isimli vatandaşın evine giren 2 metre uzunluğundaki yılan ev halkına korkulu anlar yaşattı.

Muhittin Çiçek evinin mutfağına giren yılanın yakalanması sonrasında, "Bu yıl sıcaklar birden bastırdı. Son bir haftadır topraktan adeta yılan fışkırıyor. Oldukça da büyük ve zehirli yılanlar. Bu dönemde tarla ve bahçede çalışanların yılana karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Fakat bugün yaşadığımız olay sonrası artık tarla ve bahçelerden sonra evlerimizde de dikkatli olmak zorundayız. Kardeşim mutfakta sabah kahvaltısı hazırlarken yaklaşık 2 metre boyundaki yılan davlumbazın borusundan girerek elindeki tavanın içine düşmüş. Kardeşim tavanın içine çöreklenen yılanı elinden atmak isterken aniden saldırmış. Daha sonra mutfağın içinde kayboldu. Biz aradık fakat bulamadık. Hemen olayı Tosya İtfaiyesi ekiplerine ihbar ettik. Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri evimize gelerek yılanı aradılar. Sonradan lakabı Komando İtfaiye olduğunu öğrendiğimiz itfaiye eri yılanı saklandığı yerden yakalayarak dışarı çıkardı ve doğaya serbest bıraktı" diye konuştu.

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