Büyük Çamlıca Camii uçurtmalarla şenlendi

2021-2022 Eğitim öğretim yılının sonlanması ile karne sevinci yaşayan öğrencilerin heyecanını yükselten ve eğlendiren bir etkinlik düzenleyen Üsküdar İmam Hatip Lisesi Mezunları, Üsküdar Belediyesi ile birlikte Büyük Çamlıca Camii’nde gerçekleştirdiği programda, dünyanın en büyük bayrak uçurtmalarından olan Türk bayrağı uçurtması havalanarak görsel şölen oluşturdu. 60 m2’lik dev Türk bayrağı uçurtma ve 150 tane Türk bayrağının tek ipte uçurulduğu 225 metrelik tren uçurtma gösterisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Ayrıca gösterinin gerçekleştiği alanda toplamda bin adet uçurtma da dağıtıldı.

İstanbul Uçurtmacılar Derneği tarafından yaptırılan 65 metrekarelik dev Türk bayrağını gören minikler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

‘DİNİNE BAĞLI BİR NESİL YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ’

ÜSİMDER olarak ilk defa böyle geniş kapsamlı bir etkinlik düzenlediklerini belirten Başkan Mahmut Hakkı Sezer, “Daha önce Üsküdar’da bulunan Valide Atik Camii içerisinde bir onganizasyon düzenlemiştik. Ama bu etkinlik daha komplike oldu. Oyun alanlarının içerisinde 6 adet oyun parkı kurduk. Beklentimizin çok üzerinde katılım oldu. Hacivat-Karagöz oyunu ve Mehter Takımı gösterileri yapıldı. Bu etkinliği yapmamızın amacı çocuklarımıza camileri sevdirmek, onlar için vakit geçirebilecekleri bir yar olmasını sağlamak. Geleceği emanet edeceğimiz çocukların daha bilinçli ve dinine bağlı bir nesil olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu etkinlik bizim için de bir tecrübe oldu, bir daha ki organizasyonlarımızı daha da geniş kapsamlı yapmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

Mahmut Hakkı Sezer

İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz ise, “Biz Türk Uçurtma Takımı olarak bugüne kadar dünyada 30 ülkeye gittik. 30 tane ülkede çeşitli gösteriler yaptık. Avustralya’da yaptırdık biz bunu. 10 metreye 6 metre boyutlarında. Dünyadaki en büyük 5’inci bayrak uçurtma. Türkiye’de zaten tek bayrak uçurtma. Bundan önce 150 tane Türk bayrağı havalandı peş peşe 225 metre uzunluğunda. Bunlarla gösteriler yapıyoruz. Özellikle yurtdışına gittiğimiz zaman Türk bayrağımızı göklere çıkarmaya ve ülkemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Eğlenceli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Bugün karne şenliği olduğu için çocuklara farklı ve eğlenceli bir şey olsun hem de bayrağımızı göklere çıkaralım istedik. Çamlıca Camii’nin avlusunda olmak ayrı bir anlam katıyor” şeklinde konuştu.

REKLAM

İlk defa gördük, çok mutlu olduk

Büyük Çamlıca Camii avlusundaki Uçurtma Şenliği, ailesiyle Adıyaman’dan İstanbul ziyaretine gelen Nur Amine ve Muhammed Salih kardeşleri çok mutlu etti. Diğer çocuklarla birlikte kendilerine dağıtılan uçurtmaları uçuran kardeşlerin yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. Aileleriyle cami ziyareti için geldiklerini söyleyen Kalkan kardeşler, “Avludaki etkinliği gördüğümüzde çok şaşırdık. Böylesi büyük bir şenliği ilk defa gördük ve çok mutlu olduk” dediler.