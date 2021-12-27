Van Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için yıl boyunca aralıksız devam ettirdiği mama desteğini havaların soğuduğu bu dönemde de artırarak sürdürüyor. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi besleme araçları kent genelinde dolaşarak sokak hayvanlıların olduğu her yere mama bırakıyor. Ekipler, Edremit İlçesinde bulunan Edremit TOKİ’lerde yüzlerce sokak hayvanı için her gün düzenli olarak mama bırakıyor.

OYNAT 02:15 Büyükşehir soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor Van Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için yıl boyunca aralıksız devam ettirdiği mama desteğini havaların soğuduğu bu dönemde de artırarak sürdürüyor. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi besleme araçları kent genelinde dolaşarak sokak hayvanlıların olduğu her yere mama bırakıyor. Ekipler, Edremit İlçesinde bulunan Edremit TOKİ'lerde yüzlerce sokak hayvanı için her gün düzenli olarak mama bırakıyor.



Sokak hayvanlarına mama bırakan ekiplere eşlik eden Hayvansever Selcen Musaoğlu, “Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanların beslenmeleri için çok yardım ediyor. Kendilerini aradığımızda hemen gelip yardımcı oluyorlar. Nasıl bizim yaşam hakkımıza saygı duyulması gerekiyorsa onlarında yaşam hakkına saygı duyulması gerekiyor. Allah bu canları boşuna yaratmadı. Sokak hayvanların koşulları çok zor yemek artıklarımızı onlar için temiz bir yere bırakırsak bir hayvanın yaşamasına vesile oluruz” dedi.



Ayrıca ekipler sokak hayvanları içinde belirli noktalara yıl içerisinde 150'ye yakın kulübe bırakırken 2021 yılı boyunca 80 ton mama sokak hayvanlarına bırakıldı.

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Sokak hayvanlarına mama bırakan ekiplere eşlik eden Hayvansever Selcen Musaoğlu, “Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanların beslenmeleri için çok yardım ediyor. Kendilerini aradığımızda hemen gelip yardımcı oluyorlar. Nasıl bizim yaşam hakkımıza saygı duyulması gerekiyorsa onlarında yaşam hakkına saygı duyulması gerekiyor. Allah bu canları boşuna yaratmadı. Sokak hayvanların koşulları çok zor yemek artıklarımızı onlar için temiz bir yere bırakırsak bir hayvanın yaşamasına vesile oluruz” dedi.

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Ayrıca ekipler sokak hayvanları içinde belirli noktalara yıl içerisinde 150’ye yakın kulübe bırakırken 2021 yılı boyunca 80 ton mama sokak hayvanlarına bırakıldı.