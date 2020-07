Büyükşehir’den 18 milyonluk dev yatırım

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Palandöken A.Ş. bünyesinde kurulan tesislerin açılışına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in yanı sıra AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, programın açılışında yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla kentin değişim ve dönüşümü bütün hücrelerinde yaşadığını ifade etti. Başkan Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin önemine vurgu yaptı. Sekmen, “Vatandaşa en yakın ve yine vatandaşla en çok iç içe olan kamu yapılanmalarının başında belediyeler geliyor. Düşünün ki; bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen sürenin neredeyse her evresinde ve her aşamasında yerel yönetimlerden mutlaka aldığı bir hizmet ve mutlaka istifade ettiği bir alan vardır. Yürüdüğümüz yoldan, kullandığımız suya, dinlendiğimiz parklardan, toplu ulaşıma… Ve nihayetinde mezarlık hizmetlerine varıncaya kadar hemen her alanda belediyeler vardır, belediyecilik hizmetleri vardır” dedi.

“ERZURUM BÜYÜYEN VE GELİŞEN KENT HALİNE GELDİ”

“Belediyelerin omzuna yüklenen sorumluluk aynı ölçüde artmakta, dolayısıyla hizmete duyulan ihtiyaç da büyümektedir. Erzurum özelinde ele alacak olursak; Sizler de takdir edersiniz ki; Erzurum, artık eski Erzurum değildir… Sürekli büyüyen ve gelişen bu şehir, turizmiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla, tabii ve doğal güzellikleriyle artık bölgenin ve ülkenin çekim merkezi haline gelmiştir” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erzurum’un kaydettiği bu gelişim, ister istemez ihtiyaçları da arttırmakta ve çeşitlendirmektedir.

REKLAM

Örneğin yeni yerleşim alanlarının oluştuğu her bölgeye belediyeler olarak yol yapmak zorundasınız, içme suyu götürmek zorundasınız, alt ve üstyapı hizmetlerini ulaştırmak zorundasınız… Tabi bunların hepsi çok yüksek maliyetler demek. Bakınız! Sadece bu yılın 6 ayında Erzurum’un ihtiyaç duyduğu altyapı çalışmaları için yaptığımız harcama tutarı 12 milyon liraya ulaşmıştır. Üstyapıya gelince… Erzurum’a sadece iki yıl içerisinde kazandırdığımız yeni ulaşım ağları hepinizin malumu. Barış Pınarı Köprüsü… Şükrüpaşa Erzurum Havalimanı bağlantısı… Erzurum Şehir Hastanesi, Üniversite ve Dadaşkent bağlantısı… Şükrüpaşa Kongre Caddesi bağlantısı… Yeni kavşaklar… İlçe bağlantı yolları, grup yolları… Yüz binlerce ton asfalt… Yolların genişletilip güncellenmesi gibi ulaşım alanında daha birçok çalışmayı burada sıralayabiliriz… İşte bunların her birisi maliyet demek, para demek, harcama demek… Paranız yoksa, gücünüz ve yönetim ufkunuz yoksa, saydığımız bu işleri değil yapmak; planlamakta bile güçlük çekersiniz… İşte biz Büyükşehir Belediyesi olarak; bu ve bunun gibi daha nice işleri yaptık, bitirdik ve halkımızın istifadesine sunduk… Büyükşehir Belediyesi olarak; biz işte bu yüzden üst üste en çok yatırım yapan belediye unvanını elde ettik. Çünkü biz Erzurum’da günü kurtarma peşinde olmadık, olmayacağız. Biz, Erzurum’da attığımız her adımda bu şehrin yarınlarını ve geleceğini planladık, planlamaya da devam edeceğiz.”

18 MİLYONLUK DEV TESİS HİZMETE AÇILDI

REKLAM

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hizmete açılan tesisler hakkında bilgi verdi. Başkan Sekmen, tesislerle ilgili şu bilgileri verdi: “Tesislerimiz Erzurum için ürettiğimiz hizmetlerin maliyetlerini düşürme noktasında önemli bir hamle anlamına geliyor. Erzurum’a kazandırdığımız Asfalt Plenti… Beton Boru Üretim Tesisi… Beton Yol Bariyeri Üretim Tesisi… Ve Agrega Üretim Tesisi ile alt ve üstyapı hizmetlerimiz için ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri kendimiz üretecek, kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılayacağız. Tesislerimiz hakkında kısaca bilgi aktarmak gerekirse: Erzurum’un asfalt ihtiyacının tamamını karşılayabilecek kapasitesi bulunan Asfalt Plentimiz: saatte 240 ton üretim kapasitesine sahip olan tesisimizde 8 saatte üretilen asfalt ile 17 bin metrekare alanı asfaltla kaplayabiliriz. Entegre contalı, buhar kürlü Beton Boru Üretim Tesisimiz de: Palandöken A.Ş. kalite güvencesi ile üretime başlıyor. Dayanıklılığı, sağlamlığı ve güvenilirliği ile tanınan beton borular, kanıtlanmış uzun ömürlülük, yanıcı olmayan, zehirleyici olmayan, çevreyle dost doğal maddeler kullanılarak tesisimizde yapılıyor. Beton Yol Bariyeri Üretim Tesisimizde de: beton yol bariyerleri; trafiğin emniyetli şekilde yönlendirilmesinde kullanılan yol ayırıcı ve kazalarda koruyucu özelliği olan prekast beton elemanları üretilmektedir. Agrega Üretim Tesislerimiz ise, parke taşı ve bordür üretiminde Palandöken A.Ş’nin özel ürünleri olan bazalt kaplama parke taşları ve bazalt kaplama bordürleri için kaplama malzemesi olarak kullanılan ve bazalttan elde edilen nitelikli agrega üretimini yapacak. Söz konusu tesislerin toplam yatırım maliyeti 18 milyon lirayı bulmuş olmakla birlikte, kuşkusuz Erzurum’a ve kurumsal olarak da Büyükşehir Belediyemize sunacağı katkı çok daha büyük olacaktır… Burada bir hususun altını daha çizmek istiyorum ki; bu tesisler aynı zamanda özel sektörümüzün ve diğer belediyelerimizin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek düzeydedir… Son tahlilde vurgu yapmak istediğim hakikat şudur: Biz Erzurum’da yatırım belediyeciliği yapıyor, bu şehre sürekli yeni eserler kazandırıyoruz… Bu yönetim anlayışımızdan bugüne kadar taviz vermedik, bundan böyle de taviz vermeyeceğiz. Erzurum’un yarınlarını ve Erzurum’un geleceğini hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.” Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından tesislerin açılışı yapıldı.