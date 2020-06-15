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KAHRAMANMARAŞ

Büyükşehir’den Çağlayancerit’e 30 milyonluk yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için gittiği Çağlayancerit’e 30 milyonluk yatırım öngördüklerinin müjdesini verdi. Güngör, tescilli Çağlayancerit cevizi için ceviz işleme ve paketleme tesisi kuracaklarını dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Çağlayancerit’te istişare ve değerlendirme toplantısında muhtarlarla bir araya gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçeye 30 milyon liralık yatırım öngördüklerini müjdeledi. Toplantıda ilk olarak söz alan Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, “Sorunları yerinde görmek ve bizlerle istişare ederek sorunlarınızı dinlemek üzere ilçemize gelen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür ediyorum. Çağlayancerit ilçemizin refah seviyesini yükseltmek ve daha güzel hizmetler yapabilmek adına başkanımızla işbirliği içerisinde sorunlarımızı bir bir çözüyoruz” dedi.

Hayrettin Güngör

Daha sonra muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Başkan Hayrettin Güngör, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Çağlayancerit Cevizinin Avrupa Birliği’ne de tanıtımı ve patentinin alınması için müracaat ettiklerini dile getirdi.

BÖLGEYE CEVİZ İŞLEME TESİSİ KURULACAK

Güngör, “Böylelikle Çağlayancerit Cevizinin tanınırlığı daha da artacak ve bu da ilçemize ekonomik olarak bir dönüş sağlayacak. Cevizin yanısıra Çağlayancerit ilçemizin kirazı, üzümü ve yaylaları da çok muhteşem. Ayrıca ilçemizde üretilen ceviz için bir de ceviz işleme ve paketleme tesisi kuruyoruz, hayırlı uğurlu olsun. İlçemizin tanıtımı ve gelişimi adına ilçe belediyemizle birlikte elbirliği içerisinde hareket ederek ilçemizin sahip olduğu zenginlikleri bütün dünyaya duyurma gayretinde olacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak Çağlayancerit’e 30 milyonluk bir yatırım öngördüklerini kaydeden Başkan Güngör sözlerine şöyle devam etti;

“Bizim öncelikli olarak hedefimiz yol, su kanalizasyon. Biraz önce her iki belediyemizin teknik heyetleri ile yaptığımız toplantıda Çağlayancerit ilçemizin yol ve su sorunu olduğunu tespit ettik. İlçemize ilk etapta 30 kilometre asfalt yol yapacağız. Yol çalışmaları konusunda da üç bölüme ayırdık. Ana yol, tali yol, mera ve arazi yolu şeklinde. Önceliğimiz anayollarımız ve grup yollarımız olacak. Kuzey Çevre Yolumuz’un geri kalan kısmının tamamlanması hususunda karayollarımızla görüşüyoruz. Bunu sağladığımız takdirde bir kısmı da burasını ilgilendiriyor ki;

Çağlayancerit’e alternatif bir yol olacak ve ulaşım sıkıntısı kalmayacak” Başkan Hayrettin Güngör, konuşmasının ardından muhtarlara söz hakkı vererek onların sorunlarını dinledi.

Aksu’nun Gözü’ne düzenleme

Hayrettin Güngör
  • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çağlayancerit İlçesinden doğan Aksu Nehri’nin kaynağında iyileştirme ve peyzaj düzenlemesi yaparak bölgeye yapılan 2 milyonluk turizm yatırımı ile birleştireceklerini söyledi. Aksu nehrinin doğduğu Aksu’nun Gözü’nün Çağlayancerit’e ve şehre değer kattığına değinen Başkan Güngör, “Bu mekanın daha fazla ziyaretçi alması, daha fazla katma değer üretmesi ve özellikle altyapısı için yoğun bir çaba harcıyoruz. Özellikle yolunun iyileştirilmesi, nehrin doğduğu kaynağın etrafının peyzaj düzenlemesinin yapılması, yeme-içme mekanlarının artırılması için çalışma yürütüyoruz. Önümüzdeki yıllarda burası bölge için önemli bir cazibe merkezi olacak. Burada alt yapıyı iyileştirdiğimizde çevre illerden yayla turizmi için çok sayıda insan gelecek” dedi.
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