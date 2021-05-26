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YEREL GÜNDEM

Büyükşehir’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere büyük katkı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehaneler, pandemi döneminde uzaktan eğitimle LGS’ye hazırlanan 8’inci sınıf öğrenciler için ders anlatım videoları hazırladı. Türkiye genelindeki tüm 8’inci sınıf öğrencilerinin faydalanabildiği ders anlatımlarına Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Büyükşehir’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere büyük katkı
​Büyükşehir’den LGS’ye hazırlanan öğrencilere büyük katkı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan tüm öğrencilere sınav öncesinde önemli katkıda bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehanelerin 9-14 yaş arasındaki Konyalı öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, ayrıca öğrencilerin derslerde ve sınavlarda başarılı olmaları için de çeşitli programlar hazırladığını söyledi.

Özellikle pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitimle derslerine devam etmek zorunda kaldığını hatırlatan Başkan Altay, “Biz de çocuklarımızın derslerinden geri kalmaması için onlara katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda LGS’ye hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerimize yönelik; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Kur’an-ı Kerim olmak üzere 7 alanda ders video çekimleri gerçekleştirdik. Konya’da ve tüm Türkiye’de sınav heyecanı yaşayacak yavrularımız YouTube üzerinden bu hizmetten faydalanabiliyor. Her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin yanındayız. Sınava girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar dilerim.” diye konuştu.

305 ADET DERS ANLATIM VİDEOLARI HAZIRLANDI

Bilgehanelerde öğrenciler için hazırlanan online dersler ve deneme sınavlarının yanında; Türkçe'den 29, Matematik’ten 106, Fen Bilimleri'nden 29, İngilizce’den 37, Sosyal Bilgiler’den 48 ve Kur-an’ı Kerim'den 36 olmak üzere toplamda 305 adet ders anlatım videosunun çekimleri yapıldı. Konya ve ülke genelinde sınava girecek tüm 8. sınıf öğrencileri Konya Büyükşehir Belediyesi’nin YouTube kanalından ders videolarına ulaşabiliyor.

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