Caddebostan Sahili’nde kavga: Tekme ve yumruklar havada uçuştu Kadıköy Caddebostan Sahili'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir grubun yere yatırdığı genci tekme ve yumruklarla darp etmesi oradan bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an be an kayda alındı.

