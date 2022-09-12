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İSTANBUL

Caddebostan Sahili’nde kavga: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir grubun yere yatırdığı genci tekme ve yumruklarla darp etmesi oradan bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile an be an kayda alındı.

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Haber Merkezi İHA
Caddebostan Sahili’nde kavga: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Caddebostan Sahili'nde kavga

Kadıköy Caddebostan Sahili’nde karşılaşan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bir genç, yere yatırılarak tekme ve yumruklarla darp edildi. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Caddebostan Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde karşılaşan iki genç grubu arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle gençler tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Kavga esnasında tek kalan genci yere yatıran grup tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde birbirine tekme ve yumruklarla saldıran gençlerin hakaretler savurduğu görülüyor.

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