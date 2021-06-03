Çağlayan Adliyesi çevresinde basın açıklaması ve gösteri gibi etkinlikler bir gün süreyle yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde yapılacak veya yapılması muhtemel açık/kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması benzeri faaliyetleri önceden tespit edebilmek amacıyla sosyal medya ve açık kaynaklardan usulüne uygun yapılan araştırmalar ve elde edilen bilgiler doğrultusunda, bugün Çağlayan Adliyesi meydanı ve çevresine çok sayıda toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi: