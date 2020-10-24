Çalınan dede yadigarı tespihi jandarma buldu: Fiyatı dudak uçuklatıyor

Merkeze bağlı Kıraç Köyündeki bir bağ evinden piyasa değeri 27 bin TL olan Osmanlı kehribarı tespih çalındı. Hırsızlığı fark eden Doğukan Ateş. durumu İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Bölgeye giden Jandarma Suç Araştırma Timi dedektif gibi çalışarak şüpheli şahsın B.D. olduğunu belirledi.

OYNAT 00:00 1 tonluk kehribar tespih Guinness’e aday Adana'da 17 yıldır tesbihçilik yapan Nasır Fidan, 1 ton ağırlığında kehribar taşından tesbih üretti. Kentte açılan Tesbihçiler Çarşısı sergilenen 1 tonluk tespih için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Hırsız yakalandı

Belirlenen şüpheli düzenlenen baskında yakalandı, üzerinden de çaldığı tespit çıktı. Şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi, tespih de jandarma tarafından sahibine teslim edildi. Dede yadigarı tespihi teslim alan Doğukan Ateş “ Bulunmasına dair hiç ümidim yoktu. Babadan yadigar deden kalma bir tespihti. Piyasa değeri 27 bin TL’ydi. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

REKLAM

EKONOMİ Ev fiyatına kehribar tespih