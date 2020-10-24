Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Çalınan dede yadigarı tespihi jandarma buldu Fiyatı dudak uçuklatıyor
ELAZİĞ

Çalınan dede yadigarı tespihi jandarma buldu: Fiyatı dudak uçuklatıyor

Elazığ’da jandarma ekipleri bir şahsın çalınan dede yadigarı 27 bin TL’lik Osmanlı kehribarı tespihini buldu, şüpheliyi yakaladı. Bulunan tespih sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi İHA
Tespihi bulunan vatandaş, jandarmaya teşekkür etti.
Tespihi bulunan vatandaş, jandarmaya teşekkür etti.

Merkeze bağlı Kıraç Köyündeki bir bağ evinden piyasa değeri 27 bin TL olan Osmanlı kehribarı tespih çalındı. Hırsızlığı fark eden Doğukan Ateş. durumu İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Bölgeye giden Jandarma Suç Araştırma Timi dedektif gibi çalışarak şüpheli şahsın B.D. olduğunu belirledi.

1 tonluk kehribar tespih Guinness’e aday
OYNAT 00:00
1 tonluk kehribar tespih Guinness’e aday
Adana'da 17 yıldır tesbihçilik yapan Nasır Fidan, 1 ton ağırlığında kehribar taşından tesbih üretti. Kentte açılan Tesbihçiler Çarşısı sergilenen 1 tonluk tespih için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu.


Hırsız yakalandı

Belirlenen şüpheli düzenlenen baskında yakalandı, üzerinden de çaldığı tespit çıktı. Şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi, tespih de jandarma tarafından sahibine teslim edildi. Dede yadigarı tespihi teslim alan Doğukan Ateş “ Bulunmasına dair hiç ümidim yoktu. Babadan yadigar deden kalma bir tespihti. Piyasa değeri 27 bin TL’ydi. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

Ev fiyatına kehribar tespih
EKONOMİ
Ev fiyatına kehribar tespih

Hobisiydi işi oldu, ihracata başladı
FOTOĞRAF 11
Title
38 yaşındaki Faruk Doğu’nun 16 yaşında tespih merakı başladı. Yıllar içerisinde kendisine damla kehribar ve Osmanlı kehribar tespihlerinden koleksiyon yapan Doğu, 9 yıl önce küçük bir dükkan açarak tespih ve yüzük işine başladı.
Title
Tespihlerin tasarım ve imalatını kendisi yapan Doğu, aradan geçen zamanda Türkiye’deki birçok şehre tespih göndermeye başladı.
Title
Sadece damla kehribar ve Osmanlı kehribar tespih satışı yapan Doğu, artık Amerika, Almanya, Kanada, İngiltere, Fransa, Belçika ve Katar gibi ülkelere ayda en az 200 özel sipariş tespih gönderiyor.
Title
Doğu, damla kehribar tespihlerin gramını 15 ile 75 dolardan, Osmanlı kehribar tespihin gram fiyatını ise 300 dolardan satıyor. Seyhan ilçesindeki Tespihçiler Çarşısındaki dükkanında Adana’da tek bulunan milyon yıllık karınca fosilli tespihi ise, 8 bin liradan satışa çıkardı.
Title
Tasarımları kendimiz yapıyoruz <br> <br> Koleksiyonuna hep kaliteli tespihleri aldığını söyleyen Faruk Doğu, “Bu sektöre 15-16 yaşlarında tespih merakımız başladı. Önce tespihi elimize aldık, iyiyi kötüyü bilmiyorduk. Yıllar geçince iyiyi kötüyü ayırt ederek kendimize güzel bir koleksiyon yapmaya başladık...
Title
Hep üst düzey tespihleri koleksiyonuma katmaya çalıştım. Sonra baktık bu iş çok severek yaptığım iş olduğu için bu sektöre girmeye başladım. Şu anda Almanya, İngiltere, Fransa, Katar gibi ülkelere özel tespih gönderiyoruz” diye konuştu.
Title
Ustası belli olan tespih isterler <br> <br> Yurt dışından tespih isteyen kişilerin özellikle ustası belli olan tespihlere rağbet gösterdiğini aktaran Doğu, “Çok yüksek fiyatlı tespihlerimiz de var, normal günlük çekmek için uygun fiyatlı tespihlerimiz de var. Yurt dışından özellikle bilinçli koleksiyoncular damla kehribar, Osmanlı kehribar tespih istiyor ve ustası belli olan tespih isterler...
Title
Ustası belli olan tespihe rağbet çok olur. Yüzüklerimizin Mardin telkari yüzük kullanıyoruz. Üstleri ise katalin, kehribar veya ateş sıkma kehribardır” ifadelerini kullandı.
Title
Tespih fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Faruk Doğu, daha sonra şunları söyledi: “Ortalama damla kehribar tespihin fiyatı gram olarak 15 dolardan başlar 75 dolara kadar çıkar. Osmanlı kehribar tespihin gram fiyatı ise 300 dolardan başlar ve onlara fiyat biçilmez. Bizde fosilli kehribar tespih var. Karıncalıdır. Gramı ise 45 dolardır...
Title
Milyon yıllık içerisinde karınca fosilleri vardır. Karıncalar reçinenin içerisinde yuva yaptığı zaman okyanus dibine dökülünce o yuvayla beraber kesilince belirli yerlerde karınca kalıyor ve tarih oluyor. Bu tespihin en düşük fiyatı 8 bin lira.”
Title
Hobisiydi işi oldu, ihracata başladı
Hobisiydi işi oldu, ihracata başladı
Adana'da hobi olarak başladığı tespihçilik koleksiyonunu yıllar içerisinde büyüten Faruk Doğu, şimdi Amerika başta olmak üzere birçok Avrupa ve Arap ülkelerine damla kehribar ile Osmanlı kehribar tespih ihraç ediyor. Doğu, damla kehribar tespihlerin gramını 15 ile 75 dolardan, Osmanlı kehribar tespihin gram fiyatını ise 300 dolardan satıyor.


Abone Ol Google News
Devlet bize komplo kurdu

Devlet bize komplo kurdu

Avrupa'da Müslümanlar hedef haline getiriliyor.
Korona pazara çıktı

Korona pazara çıktı

​Ne esnaf ne de vatandaş kuralları hatırladı...
Macronun tedaviye ihtiyacı var

Macron'un tedaviye ihtiyacı var

​Erdoğan'dan Macron'a sert tepki.
Karabağ'da şehit oldu

Karabağ'da şehit oldu

​Türkiye'de mühendislik fakültesinde okuyordu.
Üç bin yeni personel alınacak

Üç bin yeni personel alınacak

​Bakanlık, internet sitesinden duyurdu.
PTT kargomatta temassız teslim

PTT kargomatta temassız teslim

​Evde kargocu yolu gözleme dönemi sona erecek.
Suriye sınırına ticaret merkezi

Suriye sınırına ticaret merkezi

​"İki ülke arasındaki ticari sirkülasyon bölgemizde zenginlik olacak."
Fransız mallarına boykot dalgası

Fransız mallarına boykot dalgası

​Macron'un İslam'a açtığı savaşa Arap ülkelerinden tepki.
Babasının vasiyetini<br>yerine getirdi

Babasının vasiyetini
yerine getirdi

Müslüman dövüşçü Habib, aldığı galibiyetle kariyerini noktaladı.
Pandemi bahane

Pandemi bahane

AVM'ler mescitleri kapattı, vatandaş otoparkta namaz kıldı.
Galatasaray <br>10 kişi kazandı

Galatasaray
10 kişi kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Terim'den <br>olay açıklama

Terim'den
olay açıklama

​Galatasaray'da seçim ateşini yakan konuşma.
İtalya'da tablo korkutuyor

İtalya'da tablo korkutuyor

​Hükümet, tedbirlerin sıkılaştırılmasını değerlendiriyor.

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

​112 komuta merkezini ziyaret etti, telsizden önemli mesajlar verdi.
Türkiye'nin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Ağır hasta sayısında artış devam ediyor.
Kan donduran cinayet

Kan donduran cinayet

Eski kocasını öldürdü, ikiye böldü, tandırda yaktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.