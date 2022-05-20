Çalıntı otomobillerin şasi numaralarını değiştirip satan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bağcılar ve Esenler'de hırsızlık çetesini ortaya çıkardı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Polis, oto tamirciliği yapan Orhan İ.(36), Ahmet İ.(24), Yusuf İ.(20) ile şoförlük yapan Mehmet İ.'yi (44) gözaltına aldı.

Polisin yaptığı baskınlarda şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramada iç aksamı ve motor bölümündeki parçaları sökülmüş şasi kısmı kesilerek yok edilmiş otomobiller ele geçirildi. Oto tamir dükkanında ayrıca çok sayıda otomobil yedek parçası ile kontak anahtarları da bulundu.

Şüphelilerin işlemleri Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin yurt dışından getirilen otomobillere, hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını geçirerek satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Şüphelilere ait dükkanda bulunan parçalanmış otomobiller ile yedek parçaların çalıntı olup olmadığının anlaşılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.

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FOTOĞRAF 7 Parayı AVM içinde çaldırabileceği korkusuyla arabada bıraktığını ifade eden Birgealp, \"Bankadan paramı çektim, 100 bin TL'mi. O sırada bir araç meğerse beni AVM otoparkına kadar takip etmiş. AVM otoparkına park ettim aracımı. Bir arkadaş geldi bana soru sordu, 'AVM girişi nerede' dedi. Ben de AVM girişini gösterdim kendisine. AVM'den döndüğümde, aracımı açık halde buldum. Sinyal kesici varmış hırsızlık çetesinde. 100 bin liramdan 50 bin liram gitmiş bulundu\" dedi. Ömer Birgealp, \"Alışveriş yapmak için AVM'ye gitmiştim. Parayı ön sağ koltuğa bırakmıştım. Çalınacağı hiç aklıma gelmedi. Arabaya bıraktım çünkü AVM'nin içinde de çaldırabilirdim. Ondan dolayı güvenlik kameralarının olduğu bir yere bırakmak istedim ama maalesef tekrar param gitmiş oldu. Polis arkadaşlar çok sağ olsun, iki saat içinde hırsızları sahil yolunda yakalamışlar, Gürcü plaka bir araçta. 18 bin lira aracın içinde bulunmuş. 18 bin lira ise onların ikamet ettiği evde bulunmuş. Çok sağ olsun polis arkadaşlar yardımcı oldular. Benim başıma geldi, başka hiç kimsenin başına gelmesin.\" diye konuştu. 100 bin lirayı AVM'de çaldırmak korkusuyla arabada bıraktı başına gelmeyen kalmadı İstanbul Sarıyer'de, alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığı otomobilde, içinde 100 bin lira bulunan çantasındaki paranın yarısını, kapılarının kilitlemesini önleyen sinyal kesici cihaz kullanan hırsızlara kaptıran Ömer Birgealp yaşananları anlattı.

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