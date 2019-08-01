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İzmit haber: Çalışmasını isteyen kocasını bıçakladı

Çalışmasını isteyen kocasını bıçakladı

İzmit'te 24 yaşındaki R.Y. maddi zorluklar yaşadıklarını çalışması gerektiğini söyleyen eşi S.Y.'yi kolundan bıçakladı.

Haber Merkezi DHA
Sol kolundan yaralanan S.K. hastaneye kaldırıldı.
Sol kolundan yaralanan S.K. hastaneye kaldırıldı.

İzmit Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan R.Y. ile S.Y. sabah saatlerinde tartıştı.

İddiaya göre, S.Y. eşine maddi zorluk yaşadıklarını ve çalışması gerektiğini söyledi.

R.Y. yaşanan tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla kocasını kolundan yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan sol kolundan yaralanan S. Y.'yi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. S.Y. tedavi altına alındı.


Olay yerine gelen polis ekipleri R.Y.'yi gözaltına alırken, olayda kullandığı bıçağa el koydu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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