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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Cambaz’ın anısına 5 bin fotoğraf yarıştı

15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz’ın anısını yaşatmak için bu yıl ilk kez düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”nın kazananlarına ödülleri takdim edildi. Yarışmacılara 3 kategoride toplam 90 bin TL ödül verildi. Albayrak Grubu’nun geleneksel hale getirmeyi planladığı yarışmayla, Cambaz’ın hayalleri bir adım ileri taşınmış oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cambaz’ın anısına 5 bin fotoğraf yarıştı
15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz

15Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz, tam bir fotoğraf aşığıydı. Kendini “kayıt fotoğrafçısı” olarak adlandıran Cambaz, 2000 yılından itibaren makinesi ile Türkiye’yi karış karış dolaştı.

Alem Ustası / Denizli Ümmü Kandilcioğlu
Alem Ustası / Denizli Ümmü Kandilcioğlu

10 binin üzerinde fotoğraf çekip ulu camileri kayıt altına alan Cambaz, fotoğraf arşivini bir web sitesi açarak bedelsiz olarak araştırmacılara ve meraklılara sundu. Türkiye’nin 118 ulu camisini yeniden gezerek fotoğrafladı. Gittiği her camide önce şadırvanda abdest alıp minberin kenarında iki rekat mescit namazı kılan Cambaz, sonra hem içeriden hem de dışarıdan neredeyse her taşı tek tek fotoğrafladı.

HERKESE REFERANS OLDU

Çektiği fotoğrafları internet sitesinde ücretsiz olarak herkesin kullanımına da açan Cambaz’ın sayfası öğrenciler, akademisyenler ve kültür-sanat meraklıları tarafından ilgiyle takip edildi. Pek çok kitapta Cambaz’ın fotoğrafları boy gösterdi, Paris’te, Louvre Müzesi’nde bile kendine yer buldu. “Türkiye Ulu Camileri” adlı kitap projesi Mustafa Cambaz’a teklif edildiğinde aslında elinde ülkedeki ulu camilerin neredeyse tamamının fotoğrafları vardı. Ancak Cambaz bir kez daha yollara düştü.

Semazenler / KonyanAytaç Ünal
Semazenler / KonyanAytaç Ünal

ŞEHADETİNDEN ÖNCE KİTAPLAŞTIRILDI

İlk yolculuğu tam 30 gün, ikinci yolculuğu ise tam 45 gün sürdü. Sonrasında iki ay boyunca her hafta sonu bir şehre giderek ulu camileri ziyaret etti. Böylece 4 ayda 41 il ve 77 ilçeyi dolaşarak 118 ulu camiyi yeniden fotoğrafladı. Cambaz’ın objektifinden çıkan 10 bin fotoğraftan 700 fotoğraf seçilerek T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından ‘Türkiye’nin Ulu Camileri’ olarak şehadetinden kısa bir süre önce 2016 yılında albümleştirildi. Cambaz’ın en büyük hayallerinden birisi fotoğraflarını sergilemekti. Bu hayal, Albayrak Medya Grubu tarafından yerine getirildi ve Cambaz’ın fotoğrafları Ayasofya-i Kebir Camii’nde sergilendi.

Edirne’de Gün Doğumu / EdirnenCaner Başer
Edirne’de Gün Doğumu / EdirnenCaner Başer

EMANETİ YARIŞMA OLDU

Cambaz’ın emaneti Albayrak Grubu tarafından bir adım daha öteye taşındı. Cambaz’ın anısına “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması” düzenlendi. Bu yıl ilki düzenlenen yarışma için 17 Kasım 2021 - 17 Ocak 2022 tarihleri arasında online olarak başvurular alındı. Yarışma “2021’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar” ve “Drone Çekimi - Serbest Haber” olmak üzere kategoride düzenlendi.

TOPLAM 90 BİN TL ÖDÜL

Gazeteci ve Fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç’in yer aldığı jüri üyeleri gönderilen 5 bine yakın fotoğrafı tek tek inceledi. Zorlu değerlendirme süreci sonrasında 9 kişi ödüle layık görüldü. Yarışmayı kazanan birincilere 15.000 TL, ikincilere 10.000 TL, üçüncülere ise 5.000 TL olmak üzere, 9 kişiye toplam 90 bin TL ödül takdim edildi.

Marmara Denizi’ni Kaplayan Müsilaj / Caddebostan nİsmail Coşkunn
Marmara Denizi’ni Kaplayan Müsilaj / Caddebostan nİsmail Coşkunn

Sisler İçinde İstanbul / İstanbul İsa Terli - AA Muhabiri
Sisler İçinde İstanbul / İstanbul İsa Terli - AA Muhabiri

Yangından Çıkış / Antalya - ManavgatnMustafa Çiftçi - AA Muhabiri n
Yangından Çıkış / Antalya - ManavgatnMustafa Çiftçi - AA Muhabiri n

Flamingolar / Kayseri Ramazan Çırakoğlu
Flamingolar / Kayseri Ramazan Çırakoğlu
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