Camı taşla kırıp içeri girdi 'Banka benim' dedi

Adana'da alarmı çalan banka şubesine gelen polisler, camı kırıp içeri girdikten sonra sandalyede oturan ve "Banka benim" diyen şüpheliyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda özel bir bankanın şubesinin alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İçeri giren ekipler, ikinci katta sandalyeye oturmuş bir kişiyi buldu.
"Banka benim, yukarı geçtim oturdum"
- İsminin Hanifi U. olduğu öğrenilen bu kişi, polisin sorusu üzerine "Bankanın camını taşla kırdım. Banka benim, yukarı geçtim oturdum. Evden kalktım geldim, camı kırdım, içeri girdim oturdum" dedi.
Ekipler, zanlının bu sözleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü.
ÖNERİLEN VİDEOLAR