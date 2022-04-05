Camiyi soran hırsızlar cemaati bıktırdı: Gidin adam gibi bir yerde çalışın

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde camiye giren hırsız, kamera kayıt cihazı ile dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsıza tepki gösteren bir vatandaş, “Çaldığın şeyi satıp da hayrını mı göreceksin? Gidin adam gibi bir yere girin çalışın” dedi.

Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak’ta bulunan Çalışkan Camii’ne ikindi namazından sonra giren hırsız, imam odasından aldığı pense ve kesici aletle kilitli cami kapısını kırdı.

Camiyi soydu

Gözüne kestirdiği dizüstü bilgisayar ile kamera kayıt cihazını çalan şahıs kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.



“Yazıklar olsun”



Hırsıza tepki gösteren cami cemaatinden bir vatandaş, “Bu şahsın dinle imanla alakası yok. Camiden çaldığın malın ne hayrını göreceksin. Allah’ın huzurunda bunun hesabını nasıl vereceksin. Yazıklar olsun. Gidin adam gibi bir yere girin çalışın kardeşim, helaliyle para kazanın. Camiden gelip de burada o çaldığın şeyi satıp da hayrını mı göreceksin. Ayıp ya” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 18 Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile Ukrayna'ya giren Rus ordusuna direniş sürüyor. Rus askerlerine karşı Ukrayna güçlerinin en güvendiği birimlerin başında ise keskin nişancı bölüğü geliyor. 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ederken dünya, 'Kömür' olarak bilinen Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor. Rus ordusuna ağır kayıplar verdiği belirtilen Ukraynalı keskin nişancı ilk defa gün yüzüne çıktı. Kimliği açıklanmayan, 'Kömür' kod adı ile tanıtılan keskin nişancı ulusal kahraman ilan edildi. Gerçek adı henüz açıklanmayan gizemli keskin nişancı, Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından dünyaya tanıtıldı. Savaşın en sıcak bölgelerinde görev aldığı belirtilen 'Kömür' ile ilgili bilinen tek şey 2017 yılında Ukrayna deniz kuvvetlerine katıldığı ve o tarihten itibaren ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla savaştığı. Kimliğini korumak için yüzü kısmen fotoğraflarla kapatılan 'Kömür'ün Rus ordusu arasında da kötü bir şöhreti olduğu belirtiliyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Ukraynalı keskin nişancılar Rus ordusuna ağır kayıplar verdiriyor. Kadın keskin nişancı İkinci Dünya Savaşı'nda 309 Nazi'yi öldürdükten sonra 'Ölüm Leydisi' lakabını alan Ukraynalı efsanevi keskin nişancı Lyudmila Pavlichenko'ya benzetiliyor. Pavlichenko, bugüne kadarki en başarılı kadın keskin nişancı olarak kabul ediliyor. Ukrayna silahlı kuvvetleri, geçtiğimiz hafta siviller de dahil 40 Ukraynalıyı öldüren 'Baghera' kod adlı Irina Starikova'nın yaralı olarak yakalandığını açıklamıştı. 'Putin'in ölüm meleği' olarak anılan iki çocuk annesi Irina Starikova ilk yakalandığında gerçek kimliğine ilişkin birçok iddia ortaya atılmıştı. Daha sonra rahibe ve Sırbistan asıllı olduğu iddia edilen Starikova'nın aslen Donetsk'li olduğu ve Donbas bölgesindeki Rus yanlısı isyancılar adına savaştığı öğrenildi. Ukrayna savaşında cephede yaralandıktan sonra arkadaşları tarafından ölüme terk edilen ve Ukrayna sağlık yetkilileri tarafından tedavi edildikten sonra gözaltına alınan kadının 2014'ten beri Ukrayna'da arandığı belirtildi. 41 yaşındaki Starikova'nın Belarus'tan kaçan ve birçok suçtan aranan 43 yaşındaki Alexander Ogrenich ile evli olduğu ortaya çıktı. Alexander Ogrenich 'Aka Gorynych' yani 'Slav ejderhası' ismiyle biliniyor. Ogrenich'in 2014 yılında ayrılıkçıların sözde istihbarat birimine başkanlık ettiği ve buradaki çatışmalarda 100 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor.<br><br>Bu da çiftin 140'tan fazla can aldıkları anlamına geliyor. Rus askerlerinin korkulu rüyası oldu: Dünya Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ederken dünya, 'Kömür' olarak bilinen Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor. Rus ordusuna ağır kayıplar verdiği belirtilen Ukraynalı keskin nişancı ilk defa gün yüzüne çıktı. Kimliği açıklanmayan, 'Kömür' kod adı ile tanıtılan keskin nişancı ulusal kahraman ilan edildi. BiP'te paylaş

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