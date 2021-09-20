Can çekişen PKK yalana sarıldı: Eylem yapmış gibi rapor veriyorlar

ABDULLAH SARİCA - ANKARA

Güvenlik güçlerince kesintisiz devam ettirilen operasyonlar kısa sürede sonuçlarını verdi. Aralarında birçok üst düzey elebaşının da yer aldığı çok sayıda terörist, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. İnlerinden çıkamaz hale gelen örgüt mensupları, aldığı ağır kayıplar sonrasında panik ve korku içinde Kandil’e yönelik tepkilerini arttırdı. Eren ve Pençe operasyonlarıyla, yurt içi ve yurt dışında eylem yapamaz hale gelen örgütün, çöküşü durdurmak için yeni çözüm yolları aradığı ortaya çıktı.

ABARTILI İFADELERLE AKTARIN

Yurt içinde hareket edemez hale gelen PKK, örgütteki çöküşü gizlemek için alt kadroya “yalanı arttırın” talimatı vermiş. Etkisiz hale getirilmekten korkan elebaşlarının, Irak’ın kuzeyinde saklandıkları deliklerden, kırsaldaki teröristlere moral için örgüte müzahir radyo ve televizyonlar aracılığıyla ses kayıtları yayınladıkları tespit edildi. 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan Fehmi Atalay’ın, örgütteki çöküşü gizlemek için kırsaldaki teröristlere “Güvenlik güçlerine yapılan eylemleri gerçek dışı, abartılı ifadelerle üst birimlere aktarın” talimatı verdiği öğrenildi.

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KAFAMIZI ÇIKARTAMIYORUZ

İşin iç yüzü, yakalanan ve teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine yansıdı. Teslim olan bir PKK’lı örgütteki çaresizliği şu sözlerle gözler önüne serdi: “Artık hiç kimse örgüt yönetiminin yalanlarına inanmıyor. Kendileri rahat yerlerde oturup bizi ölüme gönderiyor, ‘eylem yapın’ diyorlar. Biz kafamızı çıkartamıyoruz, nasıl eylem yapalım? Üzerimizdeki baskıyı kaldırmak için eylem yapmış gibi rapor veriyoruz. Onlar da bu raporu daha da abartarak diğer bölgelerdeki teröristlere aktarıyor. Sonra biz bile şaşırıyoruz kendi söylediklerimize.”

Fehmi Atalay

ÖRGÜT HER SALDIRIYI SAHİPLENİYOR

Kararlı operasyonlarla köşeye sıkışan, örgüte katılımın yıldan yıla azaldığı PKK, içinde bulunduğu çaresizlik ve acizliği gizlemek maksadıyla paravan olarak kullandığı grupları kullanıyor. Bu gruplar gerçekleşmemiş eylemleri dahi sahiplenmeye başladı. Terör örgütünün tepe yönetimi, kurguladıkları senaryolarla gerçekleşmemiş eylemleri gerçek gibi göstererek alt kadroya örgütün başarılı olduğunu inandırmaya ve teröristleri kandırmaya devam ediyor.

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GÜNDEM PKK'lı terörist grup SİHA'yla vuruldu