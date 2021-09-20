Gündem Can çekişen PKK yalana sarıldı Eylem yapmış gibi rapor veriyorlar
ANKARA

Can çekişen PKK yalana sarıldı: Eylem yapmış gibi rapor veriyorlar

Nokta operasyonlar PKK’nın tepe yönetiminde paniğe neden oldu. Kırmızı listede aranan Fehmi Atalay, çöküşü gizlemek için alt kadroya “Güvenlik güçlerine yönelik eylemleri gerçek dışı, abartılı ifadelerle üst birimlere aktarın” talimatı vermiş. Gerçeği, teslim olan bir teröristin “Üzerimizdeki baskıyı kaldırmak için eylem yapmış gibi rapor veriyorduk” sözleri ortaya koydu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Can çekişen PKK yalana sarıldı: Eylem yapmış gibi rapor veriyorlar
Arşiv

ABDULLAH SARİCA - ANKARA

Güvenlik güçlerince kesintisiz devam ettirilen operasyonlar kısa sürede sonuçlarını verdi. Aralarında birçok üst düzey elebaşının da yer aldığı çok sayıda terörist, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. İnlerinden çıkamaz hale gelen örgüt mensupları, aldığı ağır kayıplar sonrasında panik ve korku içinde Kandil’e yönelik tepkilerini arttırdı. Eren ve Pençe operasyonlarıyla, yurt içi ve yurt dışında eylem yapamaz hale gelen örgütün, çöküşü durdurmak için yeni çözüm yolları aradığı ortaya çıktı.

ABARTILI İFADELERLE AKTARIN

Yurt içinde hareket edemez hale gelen PKK, örgütteki çöküşü gizlemek için alt kadroya “yalanı arttırın” talimatı vermiş. Etkisiz hale getirilmekten korkan elebaşlarının, Irak’ın kuzeyinde saklandıkları deliklerden, kırsaldaki teröristlere moral için örgüte müzahir radyo ve televizyonlar aracılığıyla ses kayıtları yayınladıkları tespit edildi. 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan Fehmi Atalay’ın, örgütteki çöküşü gizlemek için kırsaldaki teröristlere “Güvenlik güçlerine yapılan eylemleri gerçek dışı, abartılı ifadelerle üst birimlere aktarın” talimatı verdiği öğrenildi.

KAFAMIZI ÇIKARTAMIYORUZ

İşin iç yüzü, yakalanan ve teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine yansıdı. Teslim olan bir PKK’lı örgütteki çaresizliği şu sözlerle gözler önüne serdi: “Artık hiç kimse örgüt yönetiminin yalanlarına inanmıyor. Kendileri rahat yerlerde oturup bizi ölüme gönderiyor, ‘eylem yapın’ diyorlar. Biz kafamızı çıkartamıyoruz, nasıl eylem yapalım? Üzerimizdeki baskıyı kaldırmak için eylem yapmış gibi rapor veriyoruz. Onlar da bu raporu daha da abartarak diğer bölgelerdeki teröristlere aktarıyor. Sonra biz bile şaşırıyoruz kendi söylediklerimize.”

Fehmi Atalay
Fehmi Atalay

ÖRGÜT HER SALDIRIYI SAHİPLENİYOR

Kararlı operasyonlarla köşeye sıkışan, örgüte katılımın yıldan yıla azaldığı PKK, içinde bulunduğu çaresizlik ve acizliği gizlemek maksadıyla paravan olarak kullandığı grupları kullanıyor. Bu gruplar gerçekleşmemiş eylemleri dahi sahiplenmeye başladı. Terör örgütünün tepe yönetimi, kurguladıkları senaryolarla gerçekleşmemiş eylemleri gerçek gibi göstererek alt kadroya örgütün başarılı olduğunu inandırmaya ve teröristleri kandırmaya devam ediyor.

PKK'lı terörist grup SİHA'yla vuruldu
GÜNDEM
PKK'lı terörist grup SİHA'yla vuruldu

PKK’dan kaçan beş terörist ikna yöntemiyle teslim oldu
GÜNDEM
PKK’dan kaçan beş terörist ikna yöntemiyle teslim oldu
Abone Ol Google News
İstanbuldatorbacı operasyonu

İstanbul'da
'torbacı' operasyonu

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İzmirde kiracı cinneti

İzmir'de kiracı cinneti

​Evden çıkarılmak istenince tüm eşyaları sokağa attı.
ABD sınırları hareketlenecek

ABD sınırları hareketlenecek

​Biden yönetimi mülteci sınırını gelecek yıl 125 bine çıkaracak.
İzmirliye kötü haber

İzmirliye kötü haber

Meşhur gevrek ve boyoza yüzde 25 zam geldi.
Başına gelmeyen kalmadı

Başına gelmeyen kalmadı

​Amasyalı damada önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su.
Bir günde<br>ikinci yangın çıktı

Bir günde
ikinci yangın çıktı

Alev alev yanan tekne küle dönerek battı.
Erdoğan ABD'li iş <br>insanlarıyla buluştu

Erdoğan ABD'li iş
insanlarıyla buluştu

'Türkiye küresel ticarette giderek daha fazla ön plana çıkıyor.'
İtalyan<br>medyası yazdı

İtalyan
medyası yazdı

"​Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk"
Teknofest zamanı

Teknofest zamanı

Festival ​bugün Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.
Bunlar da özel <br>yurt fırsatçıları

Bunlar da özel
yurt fırsatçıları

Zam oranı yüzde 100'e vardı.
Fransa gemileri yakıyor

Fransa gemileri yakıyor

Bakan Parly, ​İngiliz mevkidaşı ile yapacağı görüşmeleri iptal etti.
Türkiye gereğini yaptı

Türkiye gereğini yaptı

​Mavi Vatan sınırları içinde doğalgaz araştırması yapan gemi engellendi.
Cehalet ya da ihanet

Cehalet ya da ihanet

​CHP'li Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' yorumuna Fuat Oktay'dan tepki.
Türkiye'nin artan <br>gücünün sembolü

Türkiye'nin artan
gücünün sembolü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'ni açtı.
Provoke ettik <br>özür dileriz

Provoke ettik
özür dileriz

​Bu provokasyon ırkçılara bile fazla geldi.
Viral enfeksiyonlar artıyor

Viral enfeksiyonlar artıyor

'​Semptomu olan çocuklar 48 saat evde dinlensin.'
8 ölü 28 yaralı

8 ölü 28 yaralı

​Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.