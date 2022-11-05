Gündem Çanakkale Boğazında sis engeli Çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale'de gece yarısından itibaren etkisini artıran yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Çanakkale Boğazında sis engeli: Çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
Foto/arşiv

Çanakkale Boğazı'nda gece yarısından itibaren etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı. Öte yandan, boğaz hattındaki feribot seferleri devam ediyor.

Balık tutmak isterken canından oluyordu: Boğulmaktan son anda kurtarıldı
FOTOĞRAF 12
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Olay, saat 23.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Seka Park marinada meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre marinada balık tutan Ahmet Ö., dengesini kaybederek denize düştü.
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Suya düşen Ahmet Ö.’nün çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye dalgıçları tarafından boğulma tehlikesi geçiren adam sudan çıkarıldı.
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Ahmet Özcan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Balık tutmak isterken canından oluyordu: Boğulmaktan son anda kurtarıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oltayla balık tutmaya çalışan Ahmet Ö., dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren adamı denizden son anda dalgıçlar çıkardı.


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