Çanakkale nefes aldı

Bakan Yumaklı, Eskişehir’de önceki akşam çıkan yangın hakkında da şu bilgileri verdi: “Bir sevindirici haber daha verelim. Eskişehir’deki yangın da yine yaklaşık 260 hektarlık ormanlık alanı etkilemişti. Yoğun bir mücadeleden sonra o yangın da kontrol altına alındı. An itibarıyla ülkemizde herhangi bir aktif yangın söz konusu değil. Rabbim ülkemizi her türlü afetten, her türlü kazadan, her türlü beladan muhafaza etsin.”