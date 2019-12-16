Gündem Çanakkalede işçi minibüsü vince çarptı 15 yaralı
ÇANAKKALE

Çanakkale haberleri: Çanakkale'de işçi minibüsü vince çarptı: 15 yaralı

Çanakkale'de işçi minibüsü vince çarptı: 15 yaralı

Çanakkale'de, işçileri taşıyan minibüs, önündeki vince çarptı. Kazada, minibüste bulunan 15 işçi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Kazada, minibüsün ön kısmı hurdaya dönerken, içerisindeki 15 işçi yaralandı.
Kazada, minibüsün ön kısmı hurdaya dönerken, içerisindeki 15 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çanakkale- İzmir Karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Biga ilçesinden aldığı işçileri, merkeze bağlı Kumkale köyüne götüren Hasan Demirel yönetimindeki 17 KL 018 plakalı minibüs, Güzelyalı köyü yakınlarında önündeki Kurtuluş Yılmaz'ın kullandığı 34 09 3356 plakalı vince çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, 112 Acil Servis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi.

15 işçi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, 112 Acil Servis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüsün ön kısmı hurdaya dönerken, içerisindeki 15 işçi yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.

Kurtuluş Yılmaz'ın kullandığı 34 09 3356 plakalı vince çarptı.

Hablemitoğlu suikastındakilit şüpheli yakalandı

Hablemitoğlu suikastında
kilit şüpheli yakalandı

​Katil zanlılarından birinin Ukrayna'da yakalandığı bildirildi.
Avustralyanın kabusu

Avustralya'nın kabusu

Yangınlar, rüzgarın etkisiyle 70 metre yüksekliğe ulaşıyor.
CIAin 1 numarası

CIA'in 1 numarası

Libya'da Hafter'in ateşlediği kaosun perde arkasında ABD var.
Milyonlar<br>bunu bekliyor

Milyonlar
bunu bekliyor

Yeni asgari ücret için kritik buluşma yarın yapılacak.
7 üs bölgesi kuruldu

7 üs bölgesi kuruldu

Teröristlerin muhtemel geçiş yolları ateş altında.
Buse'den<br> 327 gün sonra iz

Buse'den
327 gün sonra iz

​Acılı babanın dere yatağında arayışı sürüyor.

Yunan bakan gaza geldi

Yunan bakan gaza geldi

​"Türkler 15 yılda yaptı, biz de kendi İHA'larımızı yapacağız".

İlk İHA KKTC'ye indi

İlk İHA KKTC'ye indi

Bayraktar TB2 tipi İHA, KKTC Geçitkale Havaalanı'na ulaştı.
Yargıtay'dan<br>emsal karar

Yargıtay'dan
emsal karar

​İşveren işçinin rızası olmadan yapamayacak.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

​İşsizlik oranı eylülde yüzde 13,8 seviyesinde gerçekleşti.
Bilerek kaza<br> yaparak 4 milyon dolandırdılar

Bilerek kaza
yaparak 4 milyon dolandırdılar

​Orjinal parça ile çıkma parçaları değiştirmişler.
Rakibimiz <br>belli oluyor

Rakibimiz
belli oluyor

Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak.
Dev otoyol bitiyor

Dev otoyol bitiyor

İstanbul'u rahatlaracak hattın Çatalca bağlantısı görüntülendi.
Boyu 1.65'ten kısa olan sürücülere uyarı

Boyu 1.65'ten kısa olan sürücülere uyarı

Emniyetten sürücülere bu uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.