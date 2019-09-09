Çanakkale'de orman yangını: Denizciler fark etti

Dünya

ABD teör örgütü YPG/PKK'yı beslemeye devam ediyor

ABD'nin, Irak'tan yaklaşık 55 tırla Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat yaptığı bildirildi. Tırlarda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü.