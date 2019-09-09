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ÇANAKKALE

Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını: Denizciler fark etti

Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kilitbahir köyünde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler müdahale ediyor.

Haber Merkezi IHA
Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kilitbahir Köyünde "Dur Yolcu" yazısı ile Kilitbahir Kalesi arasındaki ormanlık alanda saat 10:45 sıralarında başlayan yangını fark eden denizciler Çanakkale Liman Başkanlığı'nı arayarak ihbarda bulundu.

GEMİLER BOĞAZDAN GEÇERKEN YANGINI GÖRDÜ

İhbarın alınmasıyla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Liman Başkanlığına ihbarda bulunan gemiler boğazdan geçerken yangının büyüdüğünü anons ediyor.

İHA
Çanakkale’de orman yangınınn

Bölgeye itfaiye ve Orman ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken denizden de söndürme çalışması yapılacağı öğrenildi.

Kilitbahir Kalesi ile "Dur Yolcu" yazısının arasındaki ormanlıkalanda başlayan yangın Çanakkale merkezden de görülüyor. Bölgede Namazgah Tabyası ve Hamidiye tabyaları bulunuyor.

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