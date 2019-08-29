Hastane yakınında yangın paniği

Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

Çanakkale’de orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere havadan 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahalede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Radar Tepesi olarak bilinen ormanlık alanda saat 15.10 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nin olduğu bölgeye kadar ilerledi.

Trafik polisleri çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Hastane bahçesindeki otopark alanında bulunan araçlar ve Göğüs Hastalıkları ve Kardiyoloji Bölümündeki hastalar tahliye edildi. Hastane yönetiminden sık sık 'Elektrikli cihazları fişten çekin' anonsları yapıldı.

Kontrol altına alındı

Yoğun duman sebebiyle hastanenin tahliye edilmesi beklenirken, alevlere havadan 2 helikopter karadan da çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale etmesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çevredeki vatandaşlar da yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine yardım etti.

FOTOĞRAF 17 Çanakkale’de orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere havadan 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor. Çanakkale’de orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere havadan 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor. Çanakkale’de orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere havadan 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor. Çanakkale’de orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere havadan 2 helikopter ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor. Çanakkale'de hastane yakınında orman yangını Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale ediliyor. BiP'te paylaş

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