Cani koca boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı

Eşinin psikolojik sorunları nedeniyle ayrılamaya karar verdiklerini söyleyen Osman Bekirke, hem eşinden hem de anahtarı ona vermesini isteyen polis memurlarından şikayetçi olduğunu söyledi. Eşinin hakkında 42 gün önce 45 günlük evden uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Bekirke, \"Evden uzaklaştırma kararı aldırdığı gün boşanma davası açtım. Eve gelip gidemediğim için eşyaların büyük bir bölümünü yeni tuttuğu eve taşımış. Kadeşim bana bunu söyleyince eve çilingirci yardımı ile girdim, kilidi değiştirdim. Eşyalarımı götürdüğü için şikayetçi oldum. Emniyet amirliğine geldi. Benden kalan özel eşyalarını almak için anahtarı istedi. Polis memurları da vermemi istedi. Bende anahtarı verdim. Kalan eşyalarını alıp götürürken babamdan bize kalan evi de ateşe vermiş. Beni sürekli ölümle tehdit ettiği için garson olarak çalıştığım işyerinden de ayrıldım. Hem eşimden de ona anahtarı vermemi isteyen polis memurlarından şikayetçiyim\" dedi.