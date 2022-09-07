Gündem Cani koca boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı
SAKARYA

Cani koca boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Emrullah B. (30), boşanmak isteyen eşi Şeyma B.’yi (25) boynundan, göğsünden ve bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Haber Merkezi DHA
Cani koca boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı
Cani koca eşini ağır yaraladı

Olay, sabah saatlerinde, Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde bulunan Sakarya Adliyesi’nin karşısındaki kafelerin önünde meydana geldi. Emrullah B., kendisinden boşanmak isteyen eşi Şeyma B.’ye bıçakla saldırdı. Emrullah B., kaçmaya çalışan Şeyma B.’yi yakalayarak boynundan, göğsünden ve bacağından bıçakladı. Çevre bulunanlar, Emrullah B.’yi etkisiz hale getirirken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Şeyma B., tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri ise çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilen Emrullah B.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da denize girme yasağı
GÜNDEM
Sakarya'da denize girme yasağı

Boşanma aşamasındaki kocasının evini yaktı: Ev kullanılmaz hale geldi
FOTOĞRAF 6
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Olay, Pir Sultan Abdal Mahallesi İlham Aliyev Caddesi üzerinde müstakil bir evde meydana geldi.
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3 çocukları bulunan Kader- Osman Bekirke çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 11 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Yaşanan tartışma sonucu Kader Bekirke eşi hakkında 45 gün uzaklaştırma kararı aldı. Kocasının eve gelemediği süre içerisinde Kader Bekirke, eşyaların büyük bir bölümünü yeni tuttuğu eve taşıdı.
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Osman Bekirke'nin aynı mahallede oturan kardeşi ağabeyisini cep telefonu ile arayarak perde ve eşyaların büyük bir bölümünün olmadığını söyledi. Bir çilingirci yardımı ile evine giren Osman Bekirke eşyaların büyük bir bölümünün götürüldüğünü görünce kilidi değiştirip, polise şikayette bulundu.
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İddiaya göre, ifadesi alınmak üzere emniyet amirliğine çağrılan Kader Bekirke aldığı eşyaların kendine ait olduğunu ve evde bazı özel eşyalarını belirterek, onları da almak istediğini söyledi. Osman Bekirke, polisin isteği üzerine anahtarı eşine verdi. Eve giden Kader Bekirke, iddiaya göre eşyalarını aldıktan sonra evi ateşe verdi.
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Eşinin psikolojik sorunları nedeniyle ayrılamaya karar verdiklerini söyleyen Osman Bekirke, hem eşinden hem de anahtarı ona vermesini isteyen polis memurlarından şikayetçi olduğunu söyledi. Eşinin hakkında 42 gün önce 45 günlük evden uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Bekirke, \"Evden uzaklaştırma kararı aldırdığı gün boşanma davası açtım. Eve gelip gidemediğim için eşyaların büyük bir bölümünü yeni tuttuğu eve taşımış. Kadeşim bana bunu söyleyince eve çilingirci yardımı ile girdim, kilidi değiştirdim. Eşyalarımı götürdüğü için şikayetçi oldum. Emniyet amirliğine geldi. Benden kalan özel eşyalarını almak için anahtarı istedi. Polis memurları da vermemi istedi. Bende anahtarı verdim. Kalan eşyalarını alıp götürürken babamdan bize kalan evi de ateşe vermiş. Beni sürekli ölümle tehdit ettiği için garson olarak çalıştığım işyerinden de ayrıldım. Hem eşimden de ona anahtarı vermemi isteyen polis memurlarından şikayetçiyim\" dedi.
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<br>Osman Bekirke, büyük olan 12 yaşındaki çocuğunun kendi yanında diğer iki çocuğunun ise eşi ile birlikte kaldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Boşanma aşamasındaki kocasının evini yaktı: Ev kullanılmaz hale geldi
Iğdır'da boşanma aşamasında olduğu eşi Osman Bekirke'nin (35) evine özel eşyalarını alacağını söyleyerek giren Kader Bekirke (25), müstakil evi ateşe verdi. Evden alevlerin çıktığını gören komşuların bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ev kullanılmaz hale gelirken, Osman Bekirke şikayetçi olacağını söyledi.


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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesinin ardından sessizliğini bozarak "HDP’nin olduğu masada biz olmayız" açıklamasında bulundu. Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapabileceğini söyleyen Akşener'in bu açıklaması çelişkilere neden olurken İYİ Parti ile HDP'nin geçmiş dönemde aynı masaya oturduğu ortaya çıktı. İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz ile HDP'li Erol Katırcıoğlu'nun aynı masada konferans verdiği ve Yılmaz'ın söz konusu konferansta "Muhalefetteki siyasi partilerin mutlaka ittifak yapması gerektiğini düşünüyorum." diye konuşan Katırcıoğlu’nun konuşmasını alkışladığı görüntüler İYİ Parti'nin HDP çelişkisini bir kez daha ortaya koydu.

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