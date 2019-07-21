Gündem Çankırılı çiftçiyi şaşırtan para ve not
ÇANKIRI

Çankırılı çiftçiyi şaşırtan para ve not

Çankırı’da bir tarladaki olgunlaşmamış 4 kavunu kopararak alan 112 acil servisi ekibi tarla sahibine kavunların parasıyla birlikte bir de not bıraktı. Tarlaya gittiğinde not ile paraları gören çiftçi ise şaşırarak ''İnsanlık ölmemiş'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Tarlada bırakılan not ve para.
Tarlada bırakılan not ve para.

Çankırı’da, tarlasından kelek (Olgunlaşmamış kavun) yiyen 112 Acil Servis ekiplerinin bıraktığı notu ve parayı bulan Bayram Çelik büyük şaşkınlık yaşadı.

Merkeze bağlı Germece köyünde sabah saatlerinde çalışmak için tarlasına giden Bayram Çelik, keleklerin içinde 5 TL ve bir not buldu.

PARASINI BIRAKIP HELALLİK İSTEDİLER

Not kâğıdında, "4 adet keleğinizi kopardık, hakkınızı helal edin. 5 TL bırakıyoruz. Çankırı 112 ekibi" yazısını gördü.

Bayram Çelik

Çelik, hakkını helal ettiğini ifade ederek “Notu ve parayı görünce ilk başta şaşırdım. Bir yandan da gururlandım. İnsanlık ölmemiş. 112'de çalışan arkadaşlarımız keleklerimizden koparmış ve karşılığını bırakmış. Hakkımı helal ediyorum. 112 çalışanlarımız başımızın tacı. Para bırakmalarına bile gerek yoktu. Kim olduklarını bilmiyorum ama kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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