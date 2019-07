Çankırılı çiftçiyi şaşırtan para ve not Çankırı’da bir tarladaki olgunlaşmamış 4 kavunu kopararak alan 112 acil servisi ekibi tarla sahibine kavunların parasıyla birlikte bir de not bıraktı. Tarlaya gittiğinde not ile paraları gören çiftçi ise şaşırarak ''İnsanlık ölmemiş'' dedi.



Haber Merkezi 21 Temmuz 2019, 17:01 Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019, 17:01 DHA