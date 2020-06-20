Çarptığı araca 'çarpan benim' notu bırakıp gitti Aksaray’da park halindeki bir otomobile çarparak aynasını kıran kadın sürücü, sahibine ulaşamadığı otomobilin camına, “Aracınıza çarpan benim. Tüm masrafınızı karşılayayım” notuyla birlikte telefon numarasını bıraktı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise, not kağıdı yağmurda ıslanmasın diye şeffaf bir poşete koyarak cam ve silecek arasına sıkıştırdı.

Haber Merkezi 20 Haziran 2020, 16:22 Son Güncelleme: 20 Haziran 2020, 16:27 İHA