Gündem Çatıda çıkan yangın iki katlı evi alev topuna çevirdi
SAKARYA

Çatıda çıkan yangın iki katlı evi alev topuna çevirdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde evin çatı kısmında çıkan yangın, evi adeta alev topuna çevirdi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alabilmek için seferber olduğu yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Çatıda çıkan yangın iki katlı evi alev topuna çevirdi
Ev alev topuna döndü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde iki katlı yazlık
Arifağa Mahallesi’nde H.T.’ye ait iki katlı yazlık evin çatı katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın evi adeta alev topuna çevirirken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Gazze'de Cebaliya Mülteci Kampı'nda yangın: 21 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Gazze'de Cebaliya Mülteci Kampı'nda yangın: 21 kişi hayatını kaybetti

Sultanbeyli’de korkutan yangın: Üç bina alev alev yandı
FOTOĞRAF 14
Title
Yangın, saat 04.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi.
Title
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün çatıyı sardı ardından bitişikte bulunan iki binaya daha sıçradı.
Title
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Title
İtfaiye ekipleri üç binada etkili olan yangını söndürmeye çalışırken, yangının diğer binalara sıçramasına engel olmak için soğutma çalışması yaptı.
Title
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi.
Title
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Title
Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Sultanbeyli’de korkutan yangın: Üç bina alev alev yandı
İstanbul Sultanbeyli'de üç katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yandaki iki binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.
Rusyadan operasyona destek

Rusya'dan operasyona destek

​Suriye hava sahasını yıllar sonra ilk kez Türkiye'ye açtı.
Milli Takım ikide iki yaptı

Milli Takım ikide iki yaptı

​A Milli Takımımız, Gaziantep'te ağırladığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
Operasyonun adı belli oldu

​MSB: Pençe Kılıç Hava Harekatı icra edildi.

​Rekor üstüne rekor kıran borsayı hedef aldı.

​İklim Değişikliği Konferansı (COP27) hüsranla sonuçlandı.

MSB 'Hesap zamanı' diyerek duyurdu.

50 binden fazla öğrencim oldu. Onlara hep Türkiye'yi anlattım.

​Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü ele geçiren Cumhuriyetçilerin ilk işi.

Enflasyonu fırsatçılar azdırıyor.

Unutulmayacak poz

Unutulmayacak poz

​Dünya futbolunun iki efsanesi bir araya geldi.

​İstanbul dahil altı ilde etkili olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.