Çatıda çıkan yangın iki katlı evi alev topuna çevirdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde iki katlı yazlık
Arifağa Mahallesi’nde H.T.’ye ait iki katlı yazlık evin çatı katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın evi adeta alev topuna çevirirken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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Yangın, saat 04.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında meydana geldi.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede bütün çatıyı sardı ardından bitişikte bulunan iki binaya daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri üç binada etkili olan yangını söndürmeye çalışırken, yangının diğer binalara sıçramasına engel olmak için soğutma çalışması yaptı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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