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Gündem Çavuşoğlu açıkladı S-400 için ABD ve NATOya teklif
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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu açıkladı: S-400 için ABD ve NATO'ya teklif

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400’lere ilişkin, “ABD’nin S-400’lerin F-35’lere tehdit oluşturduğu gibi bir iddiası var. Biz çok net bir şekilde ifade ettik bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacak. Biz Amerikalılara ve NATO’ya bir teklifte bulunduk. Ortak teknik çalışma grubu kurulması önerisinde bulunduk” dedi.

Haber Merkezi IHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Letonya’da temaslarda bulunuyor. Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında S-400’lere ilişkin açıklamada bulundu.

NATO'YA ENTEGRE EDİLMEYECEK

Çavuşoğlu, “ABD’nin S-400’lerin F-35’lere tehdit oluşturduğu gibi bir iddiası var. Biz çok net bir şekilde ifade ettik bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacak, NATO sistemlerine entegre edilemeyecektir. ABD’lilerin bu konudaki iddiaları gerçek olsaydı bu noktadaki bence S-400’lerin F-35’lerin teknolojisine yetişmiş olması gerekirdi. Baltık bölgesi olsun, Suriye olsun kuzey bölgelerde S-400’ler F-35’lerin teknolojisine yetişmiş olacaktı. Suriye’de Rusların kontrpolünde S-400’ler var, aynı şekilde Amerikan uçakları, İsrail F-35’leri bu bölgede uçmaya devam etmektedir. Sınırın diğer tarafında da Norveç sınırında S-400’ler konuşlandırıldı ve burada Norveç F-35’leri uçmaktadır. Eğer bu iddia doğru olsaydı çoktan olmuş olurdu. Bu değerlendirmeyi teknisyenler yapmalı. Biz Amerikalılara ve NATO’ya bir teklifte bulunduk. Ortak teknik çalışma grubu kurulması önerisinde bulunduk. Bu değerlendirmeyi kendilerinin yapması, bu grubun bulgularını bizimle paylaşmasını istedik ve müttefikimiz ABD’nin iddialarını değerlendirmesini istedik” ifadelerini kullandı.

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