Çavuşoğlu Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile görüştü

Türkiye'de koronavirüs vakalarını artmasından dolayı Rusya tarafından uçuşların askıya alınmış, anlaşma gereği yalnızca pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftada 2 sefer Moskova'ya sefer düzenleneceği açıklanmıştı. Haziran ayına kadar askıya alınan uçuşlar, Rus turizmciler karara tepki göstermişti.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye dair fotoğraf paylaşan Çavuşoğlu şu notu düştü: "Rusya Büyükelçisi Aleksei Yerhov'la görüştük. İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki işbirliğimizi ele aldık."

Met w/Alexei Yerhov, Ambassador of #Russia. Discussed bilateral relations, regional issues and cooperation in the field of tourism.🇹🇷🇷🇺

