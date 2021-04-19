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Gündem Çavuşoğlu Rusyanın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile görüştü
POLİTİKA

Çavuşoğlu Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü. Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki işbirliğimizi ele aldık" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Diğer
Çavuşoğlu Rusyanın Ankara Büyükelçisi Yerhov ile görüştü
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir araya geldi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarını artmasından dolayı Rusya tarafından uçuşların askıya alınmış, anlaşma gereği yalnızca pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftada 2 sefer Moskova'ya sefer düzenleneceği açıklanmıştı. Haziran ayına kadar askıya alınan uçuşlar, Rus turizmciler karara tepki göstermişti.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.
Sosyal medya hesabından görüşmeye dair fotoğraf paylaşan Çavuşoğlu şu notu düştü: "Rusya Büyükelçisi Aleksei Yerhov'la görüştük. İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki işbirliğimizi ele aldık."

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