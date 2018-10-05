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ANTALYA

‘Cesur’ köpek

Antalya’da evlerinde çıkan yangında uyuyakalan anne Türkan Gümüş ve 3 çocuğu, ‘Cesur’ isimli köpeklerinin havlamasıyla yanmaktan kurtuldu. Anne Gümüş, “Adı gibi kendi de cesurmuş. Kapı açık olmasına rağmen alevlerden korkup bizi bırakıp gitmemiş” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anne, çocuklarını ve köpeğini kucaklayarak evden çıkardı.
Anne, çocuklarını ve köpeğini kucaklayarak evden çıkardı.

Antalya’nın Kepez ilçesinde anne ve 3 çocuğunu yanmaktan ‘Cesur” isimli köpekleri kurtardı. Olay, dün saat 09.00 sıralarında, Altınova Orta Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Çocukları Emirhan (5), Filiz (4), Poyraz (2) ve kaniş cinsi ‘Cesur’ isimli köpeğiyle birlikte yaşayan anne Türkan Gümüş (30), cep telefonunu şarja taktıktan sonra oturma odasında uyuyakaldı. Bir süre sonra şarjda unutulan telefonun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı. Evi yoğun bir duman tabakası sararken, havlamaya başlayan köpek, anne ve 3 çocuğunu uyandırdı. Anne, çocuklarını ve köpeğini kucaklayarak evden çıkardı.

BİZE ÇOK SADIKMIŞ

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülken, evin iki odası kullanılamaz hale geldi. Anne Türkan Gümüş, hasta olduğu için sabaha karşı uyuduğunu belirterek, telefonu geceden şarj olması için prize taktığını anlattı. Gümüş, “Köpeğimin sürekli havladığını fark ettim. Gözümü açarken Emirhan da ‘Anne yangın var’ diye beni uyardı. Panikle kalktım. Çocuklarımı ve köpeğimi dışarıya çıkardım. Oğlum kendisini köpeğin uyandırdığını söyledi. Cesur bizi kurtardı. Adı gibi kendi de cesurmuş. Kapı açık olmasına rağmen alevden korkup bizi bırakıp gitmemiş. İyi ki bakmışım, iyi ki beslemişim. Köpeğimiz bize çok sadıkmış. Cesur sadece havlamamış, kahvehaneye gidip adam da toplamış” diye konuştu.

  • Bütün eşyam yandı
  • Eşinden bir yıl önce ayrıldığını anlatan Türkan Gümüş, “Ailem, kaçarak evlendiğimiz için bizi kabul etmeyince tek başımıza kaldık. Devletin verdiği yardım parasıyla geçiniyorum. Bütün eşyamı da komşularım vermişti. Onlar da yandı. Yardım bekliyorum” dedi.
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